For 11 måneder siden holdt snowboarderen på å dø. Nå er han en av gullfavorittene i OL

– Det føles fantastisk, for jeg visste ikke om jeg kom til å være her, sier Mark McMorris til NRK like etter å ha kvalifisert seg til slopestyle-finalen i OL.

Der er han en av de store gullfavorittene sammen med blant andre det norske supertalentet Marcus Kleveland.

Det skulle nesten ikke vært mulig, for det er bare 11 måneder siden canadieren lå under et tre, dypt inne i en skog langt fra andre mennesker, og kjempet for sitt eget liv.

– En «freak-ulykke»

Han hadde den gang nylig greid å komme tilbake i konkurranseform etter en annen, stor fallskade på brettet.

Men nå var skadene livstruende.

McMorris, broren, norske Torstein Horgmo og noen andre hadde dratt langt inn i skogen i canadiske Whistler for å filme 23. mars i fjor. Et sted på veien kjørte McMorris rett i et tre. Han lå bevisstløs i rundt 45 sekunder før han kom til seg selv. Han har fortalt at da han våknet, tenkte han bare «nå dør jeg».

Det skulle senere vise seg at han hadde sprukket milten, brukket både kjeven, venstre arm, bekkenet og et ribbein, samt punktert den venstre lungen.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg traff på et tre og ble superskadet. Det var en «freak-ulykke», som sikkert aldri kommer til å skje igjen, men det skjedde med meg. Det er som å gå på en bil når man krysser gata. Det er skummelt og det har vært tøft. Nå er jeg her og forsøker å glemme det, sier McMorris.

Han forteller at de to første månedene var de tøffeste å håndtere, både fysisk og mentalt.

– Det å deale med sykehuset, smerter, 17 brukne bein, all dritten inni meg, å være helt ødelagt på innsiden, infeksjoner og så måtte tilbake til sykehuset, sier han.

MccMorris måtte holde ut med de enorme smertene i 90 minutter før et ambulansehelikopter greide å komme seg frem til dem inne i skogen. Han forteller at han husker hvert eneste sekund av denne stunden, ikke minst hvordan Horgmo og de andre gjorde alt for å holde motet hans oppe.

Mener Horgmo reddet livet hans

McMorris sier han er evig takknemlig for det Horgmo gjorde for ham den dagen. Horgmo var selv en av verdens beste snøbrettkjørere før, men har nå gitt seg med konkurransekjøring.

Torstein Horgmo satt ved McMorris´ side helt til helikopteret kom og hentet ham. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Han har vært en god venn. Han hjalp meg inn i snowboardingen og har vært til stor hjelp for meg i hele karrieren min. Det var ganske spesielt å ha ham der den dagen. Han holdt meg rolig, og han reddet livet mitt, sier han.

23-åringens rehabilitering gikk i rekordtempo til tross for de store skadene. Allerede i slutten av november var han tilbake, og da vant han det første rennet han stilte opp i.

Også i OL-kvalifiseringen lørdag så man at McMorris er tilbake på det samme nivået som før ulykken, og kanskje til og med litt bedre?

– Det er spesielt å være tilbake, men enda bedre er det at jeg kjører på det nivået jeg gjør, sier McMorris, som ble nummer to i kvalifiseringen uten å måtte ta ut det helt store.

I slopestylefinalen søndag møter han hele fire nordmenn. Det er Kleveland, Mons Røisland, Torgeir Bergrem og Ståle Sandbech. Sistnevte sier han er dypt imponert over comebacket til McMorris.

– Han kommer alltid tilbake, og vinner nesten alltid første konkurranse når han er tilbake etter skade. Han er solid og selvsikker. Det ligger i blodet hans, og han er bare helt unik. Men jeg skal ikke gjøre det lett for ham i finalen, sier Sandbech med et smil.