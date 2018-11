Football Leaks: – UEFA hjalp PSG og Manchester City å jukse

Flere enn 70 millioner lekkede dokumenter er gjennom åtte måneder analysert av 80 journalister i samarbeidende europeiske mediebedrifter, deriblant VG. Resultatet er ifølge Football Leaks at UEFA med viten og vilje hjalp klubbene å dekke over sine egne regelbrudd. Dette skal ha blitt gjort av «politiske årsaker», og sentral var nåværende FIFA-president Gianni Infantino.

De to klubbene har styrtrike eiere i henholdsvis Qatar og Abu Dhabi. Begge klubber har unngått de strengeste straffene for brudd på FFP-reglementet, som utelukkelse fra mesterligaen, og det selv om de ifølge granskingen har brukt «forbudte midler» fra oljestatene til å blåse opp budsjettene sine.

Football Leaks hevder at eierne i Qatar og Abu Dhabi til sammen har sprøytet 4,5 milliarder euro (43 milliarder kroner) inn i de to klubbene i løpet av de sju siste årene. Av den summen skal 2,7 milliarder euro ha tilfalt Manchester City, delvis kamuflert som overrapportert verdi av sponsoravtaler.

UEFA-reglene foreskriver at klubber ikke får bruke mer penger enn de tjener, og legger strenge grenser for hvor stort underskudd en klubb kan ha over en treårsperiode.

Infantino forhandlet

Både PSG og Manchester City ble i mai 2014 bøtelagt av UEFA for brudd på FFP-reglementet, men ifølge det franske nettstedet Mediapart, som har deltatt i granskingen, forhandlet daværende UEFA-generalsekretær Gianni Infantino (i dag FIFA-president) fram en avtale med Manchester City bak ryggen på utvalget som har ansvar for håndhevelse av FFP.

FIFA-president: Daværende generalsekretær i UEFA, Infantino, skal ha gitt råd om hvordan PSG og Manchester City kunne unngå utestengelse fra Mesterligaen. Foto: Alexander Nemenov / AFP

E-poster sendt fra Infantino til City-styreleder Khaldoon Al Mubarak hadde Nicolas Sarkozy i kopifeltet. Frankrikes tidligere president er en kjent PSG-tilhenger som angivelig hjalp Citys eiere å omgå FFP-reglene.

Paris Saint-Germain har vært under etterforskning for sine rådyre spillerkjøp, deriblant rekordkjøpet av Neymar fra Barcelona for verdensrekordsummen 222 millioner euro.

Vilt sprik i verdien

Klubben viser til svært lukrative sponsoravtaler med Qatars nasjonalbank og med landets turistbyrå. Med turistbyrået har klubben en femårsavtale verdsatt til over en milliard euro (omtrent 10 milliarder kroner).

To uavhengige revisjonsfirmaer har anslått den virkelige verdien av kontrakten til henholdsvis 123.000 euro i året og 2,8 millioner euro i året.

Manchester City ble av Mediapart bedt om en kommentar til avsløringene.

– Forsøket på å skade klubbens rykte er organisert og åpenbart, lød svaret.

PSG sier i en uttalelse at klubben «alltid har søkt å etterleve gjeldende lover og regler, og på det sterkeste benekter påstandene publisert av Mediapart».