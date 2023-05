Følte seg uønsket i Rekdals prosjekt: – Rosenborg var dødt

– Rosenborg var dødt. Det er ikke noe jeg orker å snakke så mye om, men jeg fikk tidlig beskjed om at det ikke var noen vits (å bli der), og at ting var som de var.

Vebjørn Hoff legger ikke mye skjul på at han er glad for å komme seg bort fra Rosenborg og til en klubb som viser ham tillit.

27-åringen har vært svært toneangivende for LSK siden han ble hentet fra Trondheim for rundt to millioner kroner før seriestart.

Svært god var han også da trønderne lånte ham ut til Odd i fjor høst.

Selv om han fikk mye ros for prestasjonene sine der også, hadde han null tro på at det ville åpne dørene for flere sjanser i Kjetil Rekdals ellever i Rosenborg denne sesongen.

– Innstillingen min var ganske lik fordi det var «mismatch». Når det er mismatch, så må man ikke kaste bort tid. Man må komme seg videre og bruke tiden mer fornuftig, sier Hoff til NRK.

Og understreker:

– Det var ikke sånn at jeg gikk og håpet på en ny mulighet. Jeg forberedte meg og prøvde å holde meg i best mulig form og være så klar jeg kunne være den dagen jeg bytta klubb, forteller Hoff ærlig.

Vebjørn Hoff har funnet seg godt til rette på Åråsen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Hvorfor var det «mismatch» i RBK?

– Det er sikkert mange grunner til det. Spillestilen i Odd og spillestilen her passer meg nok mye bedre enn den spillestilen som er i Rosenborg om dagen. Det er vel det jeg kan si. Annet enn det så er det sikkert masse ting jeg kunne gjort annerledes, og sikkert noe de kunne gjort annerledes. Ting ble som de ble, og vi må bare gå videre, svarer han.

Rekdal om «lederen» Hoff: – Ofte utfordrende

Til NRK sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal at Hoff er en «meget god fotballspiller», men at det i RBK var mange som kjempet om plassene og et ønske om å satse på flere av de yngre spillerne.

– Vebjørn er en leder og når en leder ikke er fast på laget, så er det ofte utfordrende både for spiller og trener. Jeg ønsker Vebjørn lykke til i Lillestrøm. Det er en fin gutt, som vi unner alt godt når han ikke spiller mot oss, sier Rekdal til NRK.

Kjetil Rekdal fant aldri skikkelig plass til Vebjørn Hoff på laget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Hans inntrykk var at han ikke hadde muligheten til å komme seg inn på laget igjen. Hvordan så du på den situasjonen?

– Jeg skjønner at en spiller som kanskje ønsker mer spilletid sitter med den følelsen. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har behandlet han på lik linje som alle andre. Noen ganger må du ta noen valg. Han kom fra en lang skade i fjor og da var Tobias Børkeeiet allerede inne i laget. Jeg har valgt å gi spilletid til noen yngre spillere, men slik skjer bestandig. Jeg har ingen «hard feelings» eller noe uoppgjort med Vebjørn, sier Rekdal.

Tror ikke Rekdal er overrasket

En som er glad for at det ble som det ble, er LSK-trener Geir Bakke. Han er strålende fornøyd med å ha fått tak i en spiller av Hoffs kaliber.

Bakke roser RBK-trener Kjetil Rekdal for at han valgte å la Hoff gå til en rival i Eliteserien.

– Vi luktet på ham i en lengre periode, og jeg hadde noen telefonsamtaler med Rekdal om ham også. Kjetil hadde noen utfordringer med flere spillere i samme posisjon, og han var ganske tydelig på at det ville blitt en uheldig konkurransesituasjon hos dem. Det synes jeg er stort av ham som leder, at han unner Vebjørn å få mulighet til å spille et annet sted for en OK klubb.

– Du tror ikke Rekdal er overrasket over at han er såpass god for dere?

– Nei, det tror jeg ikke i det hele tatt. Det var egentlig det han fortalte meg, vi kjenner jo hverandre godt, og ut fra det vi trengte traff ham ganske bra på innholdet i beskrivelsen av Vebjørn.

– Men er ikke Vebjørn Hoff såpass god at han egentlig burde lyktes der også?

– Det kan hende, men der var det mange andre gode spillere med litt av de samme kvalitetene, og som leder kommer man da i en situasjon hvor man må prioritere, svarer Bakke.

– Vanskelig å prestere hvis du ikke er ønsket

I gul og svart drakt har det fungert strålende for Hoff, som har kommet inn på laget som en energisk og pasningssikker dirigent som omtrent ikke mister en ball.

Beskrivende for Hoffs inntreden; Da Lillestrøm nylig vant 1-0 mot Odd helt på slutten av kampen, la Espen Garnås seg ned på kunstgresset med en smell i beinet på stillingen 0-0.

Da løp Hoff bort, rev opp Garnås og viste med all tydelighet: Her skulle de ikke kaste bort tiden, kampen skulle vinnes.

– Det har vært en veldig fin start. LSK er en veldig fin klubb, med masse bra folk og en garderobe jeg trives veldig godt i. Her er det folk i min alder med like interesser, og folk som vil bli bedre og kommer inn hver dag for å bli hakket bedre. Så har vi masse flinke folk rundt oss som hjelper oss i riktig retning. De er der for å hjelpe oss og har masse verdi for produktet vi skal skape, sier 27-åringen.

Vebjørn Hoff fikk være med på å slå Vålerenga på overtid. Lørdag kan han få en ny stor opplevelse i den gule drakten når Brann venter i cupfinalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Er du en type som trenger litt kjærlighet litt for å lykkes?

– Det gjelder vel i alle faser av livet. Hvis du ikke er ønsket, så er det vanskelig å prestere og vanskelig å være deg selv. Mennesker er flokkdyr, og vi ønsker å bli sett verdien i og være til nytte. Det er vel kanskje den følelsen som er best, at du er til nytte og folk har bruk for dine kvaliteter, sier han.

Nå er han klar for karrierens første cupfinale når Brann venter på Ullevaal lørdag. Han var nær i 2019, men tapte semifinalen med Odd på overraskende vis hjemme mot Haugesund.

Da var han så skuffet at han ikke orket se finalen.

Nå vil han gjøre alt for å sanke inn karrierens første trofé.

– Vi har en sterk gruppe, og vi har ståltro på at det er vi som skal stikke av med pokalen, sier han.

Cupfinalen på Ullevaal stadion har avspark 16.00 og sendes på NRK 1. Du kan også se den på nett her eller høre den på NRK Sport på radio.