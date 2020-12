Hun ble flirt av og nektet startnummer. Nå er Tara verdens beste

– De opplevelsene jeg hadde som ung forandret synet mitt på verden, sier Tara Geraghty-Moats.

Denne uka kommer 27-åringen fra USA til å være favoritt i det som blir en historisk idrettskonkurranse:

For aller første gang skal kvinner få lov til å gå verdenscup i kombinert.

Det skjer i østerrikske Ramsau, nå på fredag, på samme arena som Jarl Magnus Riiber og de andre beste kombinert-herrene skal konkurrere.

Geraghty-Moats har vært på Lillehammer i flere uker for å trene og lade opp til det som blir karrierens største renn så langt.

Det er også der hun møter oss for å fortelle historien om hvordan det har vært å ha en idrettsdrøm som i to tiår virket helt uoppnåelig - og som mange attpåtil bare lo av.

Ble nektet startnummer

Geraghty-Moats vokste opp i en knøttliten bygd i New Hampshire, helt nordøst i USA. Der begynte hun tidlig med både langrenn og hopp, og i tenårene var hun faktisk i landslagssystemet til begge idrettene.

Geraghty-Moats har alltid elsket alt som har med ski og konkurranse å gjøre. Her er hun åtte år gammel. Foto: Privat

Det forteller jo også noe annet: Geraghty-Moats burde vært et åpenbart talent for kombinertsporten, idretten hvor man konkurrerer nettopp i hopp og langrenn.

Men kombinert har vært en idrett kun for menn, i alle fall når det har vært snakk om konkurranser på internasjonalt nivå.

– Folk har alltid sagt til meg at det er så dumt, for det ville vært en bra idrett for meg. Da jeg var 11-12 år vant jeg også gutte-konkurranser. Så jeg visste at jeg hadde talent, men det var ikke noe kvinner fikk gjøre, forteller hun.

Geraghty-Moats var et stort talent, og vant mye da hun var ung. Her er hun 12 år, og står i midten. Foto: Privat

Dette fikk hun merke da hun ble eldre, for da begynte Geraghty-Moats plutselig å bli nektet å delta.

I stedet forteller hun at hun flere ganger ble møtt av flirende renn-arrangører.

– Det var hendelser da jeg var 13, 14, 15 år hvor jeg spurte om å få konkurrere i herreklassene, eller bare for meg selv i min egen klasse. Jeg fikk ikke lov, eller jeg fikk ikke utdelt et startnummer. Jeg tror de færreste kvinner i den moderne, vestlige verdenen blir konfrontert med det som rett og slett var sexisme, og det i så ung alder. Å ikke få gjøre noe bare fordi du er en jente ... Det var tøft, sier hun.

– Når du får den type motgang som ung forandrer det hvordan du ser på verden. Det får deg til å forstå ting som du ellers ikke hadde forstått før du ble mye eldre, legger hun til.

En helt spesiell idrettskarriere

Hun prøvde derfor å legge bort tanken om å drive med kombinert.

I stedet startet hun det som må være en av de mest allsidige toppidrettskarrierene i moderne historie:

Fra hun var femten etablerte Geraghty-Moats seg som en av USAs mest lovende skihoppere. En stygg kneskade gjorde imidlertid at hun måtte snu om og satse på langrenn. Det gikk såpass bra at hun ble en del av USAs juniorlandslag.

Men hun savnet den mentale biten hoppingen hadde gitt. Derfor flyttet hun til Sverige for å gå på en idrettsskole og satse på skiskyting, i et håp om at skytingen ville gi noe av det samme.

Men så, da hun var blitt rundt 20 år, var kneet hennes blitt så velfungerende at det kunne tåle skihopping igjen. Da var det bare å snu om på nytt. Geraghty-Moats tok opp hopp-satsingen, og det gikk over all forventning:

Ett år senere ble hun nummer 18 i hopp-VM, og i verdenscupen ble en 11.-plass hennes beste resultat.

– Det er en ganske vill historie. Hadde jeg hatt sjansen til å dyrke én sport, så hadde jeg kanskje det, men jeg fikk ikke sjansen til å skrive min historie, sier hun.

Geraghty-Moats i aksjon under verdenscupen i hopp i 2015. Foto: M. OBERLAENDER / GEPA PICTURES

– Nå skjer det. Og da gråt jeg.

Men som sagt, det var alltid kombinertutøver hun ville bli, og Geraghty-Moats la aldri helt bort langrennstreningen.

For to år siden begynte endelig noe å skje. Da hadde det murret i ski-verdenen en god stund. Etter at kvinnene fikk gjøre inntog i hoppsporten, var kombinertsporten den eneste ski-idretten som ikke hadde klasser for begge kjønn.

I 2018 kom nyheten om at kvinner skulle få delta i kombinert-kontinentalcupen for første gang. Og med det byttet Geraghty-Moats idrett igjen - en siste gang.

I en alder av 25 fikk hun endelig oppfylt drømmen om å få være kombinertløper.

Her har Geraghty-Moats vunnet en av de første kontinentalcupene i 2018, foran norske Gyda Westvold Hansen (t.v). Foto: FIS/Norges Skiforbund / NTB

– For to vintre siden fikk vi konkurrere i kontinentalcupen i Otepäa sammen med mennene. På samme arena, med de samme forutsetningene, samme atmosfære, media og alt, forteller hun.

– Da slo det meg at nå skjer det. Og da gråt jeg. Når du ser at drømmen din, den som alle bare lo av, går i oppfyllelse… Det var virkelig noe spesielt.

Hun tenkte på de mange vanskelige opplevelsene og alle årene hun ikke fikk drive med kombinert - kun på grunn av kjønnet sitt.

– Som tenåring gjorde det meg sint. Jeg forsto ikke hvorfor ikke andre også ble sinte for det, hvorfor det bare ble akseptert som normalt. Men jeg fikk evnen til å gjøre sinnet mitt om til motivasjon. Det har ikke vært lett, men jeg er veldig glad for å de mulighetene jeg har nå, sier Geraghty-Moats.

Geraghty-Moats trener og konkurrerer ofte i Norge. I fjor gikk hun først i mål under NM i kombinert, foran de to norske landslagsløperne Marte Leinan Lund (t.v) Thea Minyan Bjørseth. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Spår konkurranse fra norske Gyda

Hun vant kontinentalcupen soleklart på første forsøk, og er derfor den naturlige favoritten til å vinne den første utgaven av verdenscupen. Posisjonen som den beste kombinertløperen bruker hun til jobbe for å utvikle sporten videre.

– På en måte vil jeg bare konkurrere og drive med idretten min, men samtidig har jeg denne muligheten til å gjøre verden til et litt mer rettferdig sted og sette lys på likestilling. Det kan være litt slitsomt, men det er også en fantastisk mulighet, sier hun.

Fredag går altså en ny drøm i oppfyllelse. Da er det omsider klart for at kvinnene skal få gå verdenscup, nivået over kontinentalcupen.

Og senere i vinter får kvinnene for første gang delta i VM. Riktignok er det bare én konkurranse for kvinner, mot herrenes fire.

– Akkurat det er dumt, men jeg må bare ta et steg tilbake og se hvor langt vi har kommet. Prosessen for å få kombinertkvinnene inn i verdenscupen har gått så mye smidigere og raskere enn det gjorde i hopp, og alle har stått så fint sammen for å få det til. Jeg må bare feire det som har skjedd, sier Geraghty-Moats.

Hun trekker også frem det norske kombinertlaget, som på kort tid har fått frem flere talenter på kvinnesiden.

– Hun er fantastisk i hoppbakken, sier Geraghty-Moats om norske Gyda Westwold Hansen. Foto: Geir Olsen / NTB

Geraghty-Moats ser på norske Gyda Westwold Hansen som sin kanskje sterkeste konkurrent, men sier hun også frykter de andre norske, samt de beste japanerne, tyskerne og østerrikerne.

Det siste målet

En drøm som gjenstår, er å få kombinertkvinnene til OL. Foreløpig er det ingen planer om det.

Moats er blitt 27 år gammel. Hun vet ikke om hun vil få med seg et OL mens hun er aktiv.

Hun har bare fått være kombinertløper i to år, men er likevel som en veteran å regne. Siden dette er en så ny idrett er de fleste hun konkurrerer mot veldig unge.

Moats vet at de beste årene for kvinnekombinert med stor sannsynlighet kommer etter hennes tid.

– Men ... Det er jo alt jeg har drømt om helt siden jeg var liten, altså å få se denne utviklingen, være med på noe som dette. Det var min barndomsdrøm som ingen trodde på. Bare at den er oppfylt er fantastisk, og det hele er veldig tilfredsstillende for meg. Faktisk så mye at dersom jeg ikke fikk delta i et eneste renn igjen, ville jeg være helt tilfredsstilt bare av å vite at jeg fikk lov til å konkurrere i denne sporten, sier hun.