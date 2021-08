Lørdag kveld innfridde Jakob Ingebrigtsen sitt store mål om å bli olympisk mester på 1500-meter. Ingen andre har klart det i en alder av 20 år.

Samtidig var det heller ikke noe stort sjokk at den yngste som noen gang har løpt en engelsk mil på under fire blank også skulle bli den yngste gullvinneren i OL.

Mindre enn tolv timer etter bragden, møtte NRK den nybakte mesteren og hans trenerfar Gjert på flyplassen i Tokyo.

De har det så travelt med å komme seg hjem til familien at de knapt har sovet et minutt. Hjemme i Sandnes blir det feiring.

– Ja, vi bruker å feire. Vi feirer alt som går an å feire, sier Gjert.

– Hvordan feire man i team Ingebrigtsen?

– Med god mat og godt selskap.

SANNHETENS ØYEBLIKK: Her innser Jakob Ingebrigtsen at han har slått Timothy Cheruiyot for første gang. Foto: Lise Åserud / NTB

Aldri hørt om nullstilling

– Hvordan skal du nullstille junior?

– Dette skal vi ikke nullstille på en stund. Vi er nødt til å stoppe opp litte granne og reflektere litt over sånne store øyeblikk. Vi må ikke bli så grådige at vi skynder oss ut på nye eventyr, sier Gjert Ingebrigtsen.

Så bryter gullvinneren inn:

– Snakker man om nullstilling i toppidretten? Gjør man det? Det har jeg aldri hørt om. Hva nullstiller du, da?, spør han retorisk.

– Jeg trodde det var litt motsatt. At du skulle ta med deg det du har. Det er merkelig, jeg tror det bare er en frase. Jeg tror ikke det er noen som nullstiller seg, istemmer Gjert.

– Det er bare en dårlig unnskyldning fra noen som har tapt, fastslår Jakob.

Skal vinne hverdagslige løp

For selv om de skal nyte suksessen i Tokyo, er nye mål allerede staket ut. Snart er det en ny runde i Diamond League-sirkuset. Eugene, Lausanne, Brussel og Zürich står på programmet.

HEKTISK NATT: Det var oppstyr rundt Gjert og Jakob Ingebrigtsen etter lørdagens gull. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Neste mål for Jakob er jo i et ordinært løp også å vise at man er best. At ikke dette er et blaff. Jeg tror det er viktig å vinne mot de beste i et hverdagslig løp som ikke er OL. Da får man dokumentert at man for øyeblikket er verdens beste, sier Gjert.

Jakob Ingebrigtsen har altså vunnet både 5000- og 1500-meter i Diamond League i år. Men han har for eksempel aldri slått Timothy Cheruiyot, lørdagens sølvvinner, i et Diamond League-stevne.

Verdensrekord

Og som trenerfaren avslørte umiddelbart etter løpet, tror han sønnen har enda større planer.

– Jeg tror Jakob har målsetting om å slå den gjeldende verdensrekorden.

Så avbrytes Gjert igjen av sønnen.

– Vi har ikke fokus spå å springe fort, sier Jakob og ler

– Jo, jo, jo, vi har det, fastslår Gjert.

Den motivasjonen er altså så sterk at nullstilling ikke står på timeplanen når far og sønn kommer hjem søndag kveld.

– Det er det som er så fint, man kan alltids gjøre ting bedre, fastslått Jakob Ingebrigtsen.