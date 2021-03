Fnyser av sonen sitt verdsrekordmål: – Det er ikkje plassen for det

– Då eg sprang så bra i Frankrike, så er det plutseleg ikkje så langt ned til ein eventuell verdsrekord. Det er naturleg at det blir neste mål, seier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han siktar til løpet i Lievin den 9. februar. Då tok han ny europeisk rekord med tida 3.31,80, berre eit trekvart sekund bak verdsrekorden til Samuel Tefera.

Han har trua på at han kan slå tida i innandørs-EM i Torun, men påpeikar at målet er medalje.

– Eg reiser til Polen for å ta medaljar og ikkje nødvendigvis for å springe personleg beste, seier han.

Skeptisk

På spørsmål om kvar ein hentar inn eitt sekund, svarar han dette:

– På ein måte er det veldig lite, men samstundes er det ikkje berre å springe eit sekund fortare når ein har persa med fleire sekund. I eit betre løp, og viss eg verkeleg går etter den tida, så kan nok det vel vere mogleg å ta i framtida, seier Jakob.

Gjert Ingebrigtsen er kritisk til at verdsrekorden vil bli smadra i EM.

TVILAR: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Trur du Jakob tar verdsrekorden på fredag?

– Nei.

– Kvifor ikkje?

– Det er ikkje plassen for det. Viss han har tenkt å delta på alle distansane, så er det eit poeng å ikkje gå heilt i kjellaren.

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen er nemleg påmelde både på 1500 meter og 3000 meter, og det inneber både forsøk, semifinalar og finalar gjennom heile helga.

– Du må nullstille deg heile tida, brette opp ermene og gå på ein ny runde. Det er veldig tøft, både mentalt og fysisk, seier han.

Ingebrigtsen trur derimot at Jakob kunne tatt rekorden i Frankrike om han hadde visst at han låg så godt an.

– Hadde han visst det på førehand så trur eg han hadde drege til litt tidlegare. Eg trur ikkje han hadde ei aning om kvar han stod i verda før han kom seg i gong, seier Gjert.

Sjå superløpet til Jakob Ingebrigtsen frå Lievin 9. februar her. Du trenger javascript for å se video. Sjå superløpet til Jakob Ingebrigtsen frå Lievin 9. februar her.

Forventar medalje, men òg drama

Sjølv om ingen håp om ny rekord frå pappa Ingebrigtsen, er måla sett.

– Eg forventar at vi tek med oss medaljar heim. Viss ikkje blir eg skuffa.

– Korleis er moglegheita for det?

– Normalt sett skal både Jakob og Filip vere oppe og kjempe om medaljar. I alle fall Jakob. Det skal ikkje vere nokon som slår han på ein 1500-meter, då må han dette undervegs, seier han.

Det meiner Ingebrigtsen fort kan skje denne helga.

BRØR OG KONKURRENTAR: Jakob og Filip Ingebrigtsen er begge påmeldt til 1500 meter og 3000 meter. Henrik Ingebrigtsen står over. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Mengda menneske er dobbelt så mange som til vanleg, og i den haugen er det ein del menneske som ikkje har noko erfaring. Det kan bli mykje armar og bein, påpeiker Gjert Ingebrigtsen.

– Du fryktar uerfarne utøvarar?

– Eg har nokre meisterskap i minne der ting har gått åt skogen fordi det blir litt for mykje tullball. Seinast med Filip i Glasgow var det mykje unødvendig skubbing, tull og tøys. Då blei det ikkje slik vi hadde tenkt. Det har vi sett ein god del med alle tre, og det er ein del av «businessen», men så får vi sjå korleis vi løyser det, seier han.

Må gjere eit sololøp

NRK sin friidrettskommentator Jann Post forstår at Gjert Ingebrigtsen fryktar det verste.

– Eg trur dei har lært litt av historia, men noko garanti har ein ikkje. Ein må vere ekstremt skjerpa i kvart einaste løp for å ikkje bli involvert i noko tull. Det blir halve jobben, spår Post.

Han tvilar på at ein blir vitne til ein ny verdsrekord på fredag.

SKEPTISK: NRKs ekspert Jann Post.

– Det er veldig sjeldan at folk reiser dit for å ta nye verdsrekordar. Det er ingen harar og ingen andre som er villige til å hjelpe Jakob med den farta i starten. Han må gjere eit sololøp, og for å gjere det på den tida er ikkje så veldig lett, seier Jann Post til NRK.

Det trur heller ikkje NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Han kjem nok ikkje til å gå for verdsrekord. Det treng han heller ikkje for å vinne. Men at han er god nok til å slå den rekorden, det trur eg, seier Rodal til NRK.

Post er klar på at Jakob er soleklar favoritt på begge distansane.

– Med ganske god margin også. Eg blir ganske overraska om han ikkje vinn. Den vesle usikkerheita er at han må springe fire dagar på rad. Det kan slite litt, på sjølv han, avsluttar eksperten.