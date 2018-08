– Jeg betrakter ikke min femteplass som noe tap, og samtidig er jeg verken imponert eller inspirert over Warholm. Nordmenn bruker jo astmamedisin som forbedrer prestasjonene. Dette har jeg hele tiden i hodet mitt, sa polakken til polske journalister i mixed zone.

Han innrømmer at han ikke har bevis, og viser heller til Warholms oppladning til semifinalen på 400 meter flatt.

– Han gjorde ingen oppvarming, og klarte lett tiden under 45 sekunder. Jeg vet ikke hvordan han gjør det, men det er ikke normalt. De fleste jobber hardt for å oppnå resultater, men andre går den kortere veien, fortsatte Dodek.

Intervjuet ble gjengitt av mange polske aviser, som Polska The Times, og journalister ble overrasket over beskyldningene.

Dårlig sportsånd

Det er mildt sagt Warholm selv også.

– Jeg har ikke astma, jeg bruker ikke astmamedisin og jeg regner med at de som gjør det bruker det for å oppnå normaltilstand. Alt jeg gjør er 100 prosent rent, sier han når NRKs reporter forteller om det i mixed zone etter 400-meteren.

GULLGUTT: Fredag kveld, etter finalen på 400 meter flatt hvor Karsten Warholm løp seg tom, kunne han endelig feire gullmedaljen fra 400 meter hekk dagen før.

Flere polske medier karakteriserte påstandene til Dobek som grove, usportslige og upassende, noe Warholm langt ifra er uenig i.

– Da er man over på dårlig sportsånd. Jeg er for diskusjoner, også om doping, men synsing som dette her hører ikke hjemme i det offentlige rom. Jeg har ikke sans for ryktespredning som dette.

– Skal man uttale seg eller diskutere bør man gjøre det på generell basis inntil man har håndfaste bevis, sier Warholm.

Ler av protest

Beskyldningene kommer kort tid etter at det ble lagt inn protest fra sølvvinner Yasmani Copello (Tyrkia), på en av Warholms hekkepassering i siste sving av finalen, en protest som raskt ble avvist av juryen. Også dette fikk europamesteren vite gjennom media.

– Jeg bare ler av det, jeg visste ikke noe om det før jeg leste det på nrk.no, sier han.

I motsetning til dopinganklagene har ikke Warholm problemer med at det legges inn offisielle protester.

– Det skal være lov å legge inn protest, men når den blir avvist er det heller ikke noen sak lenger. Jeg har en stivhet i lyskene som gjør at jeg hopper over hekkene på en spesiell måte, men jeg var aldri redd for at jeg var utafor. Her er det nok noen som ikke har sett skikkelig på reglene, sier han.