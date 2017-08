Flytter medaljeseremonien etter Gatlins triumf

Justin Gatlin fikk pipekonsert allerede da han kom inn på banen til lørdagens VM-finale på 100-meter.

Da han slo Usain Bolt i legendens siste individuelle løp, ble det først helt stille på OL-stadion i London. Så brøt pipekonserten løs igjen mot den to ganger dopingdømte verdensmesteren.

Ifølge engelske medier er det nettopp frykten for mer pipekonsert som gjør at VM-arrangørene søndag valgte å flytte medaljeseremonien.

Får gullet før TV-sendingen

Verdens raskeste menn skulle få sine medaljer klokka 20 lokal tid – klokka 21 norsk tid – søndag kveld. Det vil si midt i søndagens kveldsøkt.

Søndag formiddag mottok NRK og de andre TV-rettighetshaverne beskjed om at premieseremonien for 100 meter bytter plass med seremonien for herrenes lengdekonkurranse.

Det betyr at Gatlin mottar sein gullmedalje, og Bolt sin bronse, klokka 18.50 lokal tid – 19.50 norsk tid. Det vil si før den internasjonale TV-sendingen starter, og kanskje før publikum finner setene sine på stadion.

Det har ikke kommet noen offisiell forklaring på hvorfor seremoniene er byttet om.

RØRT: Justin Gatlin etter gullet.

Bolt viste respekt

Blant dem som har uttalt at Gatlins seier ikke akkurat er en sier for idretten, er presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe.

– Idretten utspiller se sjelden etter det perfekte manuskriptet. Livet er ikke sånn, sa Coe ifølge The Guardian.

Usain Bolt viste på sin side Gatlin respekt etter nederlaget, med en klem og gode ord.

– Da Usain ga meg en klem, sa han «du har jobbet hardt for dette, gratulerer, du har ikke fortjent buingen», fortalte Gatlin til NRK etter lørdagens triumf.