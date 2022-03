Flyktet fra krigen i Ukraina – tok emosjonelt VM-gull

– Det er nesten ikke til å forstå, kommenterte Jann Post etter at Mahutsjikh sikret VM-gullet i høyde med et hopp på 2,02 meter.

– Det er vanskelig fordi hjertet mitt er i Ukraina. Det var vanskelig mentalt å komme hit. Jeg tenker på det ukrainske folket og Ukraina, sier Mahutsjikh til NRK.

Hun forteller NRKs reporter om en vanskelig tid, hvor tøff de siste ukene har vært og hvorfor ingen ukrainske menn er på plass under VM innendørs i Serbia.

VERDENSMESTER: Jaroslava Mahutsjikh. Foto: Darko Vojinovic / AP

– Det er en glede for meg å være her og representere landet mitt, sier Mahutsjikh.

Flyktet fra hjembyen

Hun er lettet fordi det kun er kort tid siden det virket helt urealistisk at hun skulle konkurrere i Beograd. Den 24. februar ble hun vekket av eksplosjoner og russiske skudd, ifølge Det europeiske friidrettsforbundets (EA) hjemmesider.

Panikkslagen flyktet Mathutsjikh fra hjembyen Dnipro til en landsby i Ukraina da krigen brøt ut.

– Det var så vanskelig, men jeg tror prøvelsene gjør oss sterkere.

Hun tilbrakte de første dagene i en kjeller, mens nyhetene det strømmet inn med nyheter om invasjonen fra Kyiv, Sumy og Kharkiv på mobiltelefonen.

– Vi var i kontakt med det ukrainske forbundet, med mangeren min og hans ukrainske assistent, og så sammen etter den beste – tryggeste – måten for å gjenoppta treningen og først da tenkte vi på mulighetene for å prestere her.

Sammen med Iryna Herasjtsjenko representerte hun Ukraina i høyde. Sistnevnte endte som nummer fem med et hopp på 1,92 meter. Sølvvinner Eleanor Patterson hyllet dem etter konkurransen:

– Det er ufattelig og hjerteskjærende det vi har hørt om hva de har gått gjennom. Jeg er helt utrolig imponert. Ingen fortjener å gå gjennom den typen grusomhet.

FEIRET SAMMEN: Jaroslava Mahutsjikh og sølvvinner Eleanor Patterson. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Hun er fenomenal, sier Patterson kort og godt om Mahutsjikh.

Sistnevnte har oppholdt seg i Serbias hovedstad Beograd siden 9. mars. Der har hun kunne lade opp under roligere omgivelser mens hun daglig har overvåket nyhetsbildet i hjemlandet.

– Marerittlignende

Normalt ville reisen fra Ukraina til den serbiske hovedstaden vært over på noen timer. Men denne gangen var ingenting som normalt.

– Det tok mer enn tre dager å komme seg hit – en nervøs tur. Hundrevis av telefonsamtaler, mange retningsforandringer, eksplosjoner, brann og flyalarmer. Jeg skulle ønske det kun var en marerittlignende drøm, men det er virkeligheten når man skal komme seg rundt i landet mitt i dag. Dette er virkeligheten i krig, sier hun, ifølge EA.

SEIERSPALLEN: Fra venstre: Kasakhstanske Nadjezjda Dubovitskaja, Jaroslava Mahutsjikh og australske Eleanor Patterson. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Og det er også grunnen til at ingen mannlige utøvere fra den krigsrammede nasjonen stiller til start i Serbia.

– Mennene våre forsvarer Ukraina. Det er mange som er i militæret og forsvarer Ukraina, sier Mahutsjikh og sender en ekstra takk til dem.

Nå håper hun at krigen avsluttes og at hun vil kunne konkurrere under VM i Eugene i USA til sommeren.

– Jeg tror det viser at det ukrainske folket er sterkt og aldri gir opp, samt at vi vil forsvare landet vårt, sier Jaroslava Mahutsjikh.