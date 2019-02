Emiliano Sala var på vei til sin nye klubb Cardiff fra Frankrike, men flyet som han var om bord i, forsvant fra flyradaren for snaue to uker siden.

Nå skal det havarerte flyet ha blitt funnet på havdypet. Familien skal ha blitt informert.

– I kveld fikk de høre de nedslående nyhetene, sier David Mearns, som ledet det private søket, til Sky News.

Vraket ble funnet på havbunnen av Den engelske kanal tidligere i morges. Etter flere gjennomsøkelser gjennom dagen har flyet blitt identifisert.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det var tidlig i morges klokka 09.00, at de første funnene ble gjort, sier Sky News-journalist Tom Parmenter.

Ifølge Mearns vil det britiske organet for ulykkessøk komme med en uttalelse mandag.

Stoppet søket etter flyet

Det er omtrent én uke siden det lokale politiet meddelte at de hadde avsluttet søket etter fotballspilleren.

Da hadde politiet hatt et pågående søk i over 24 timer sammenhengende, med over 80 timer flytid fordelt på tre fly og fem helikoptre. To livbåter og diverse forbipasserende båter deltok også i søket.

For fire dager siden ble seteputer, angivelig fra flyet, funnet.

Signerte for klubbrekord

Den argentinske spilleren signerte for Premier League-klubben Cardiff for i januarvinduet. Sala ble klubbens dyreste spiller gjennom tidene, etter å ha blitt kjøpt fra Nantes for 17 millioner euro, på en treårskontrakt.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg kan ikke vente med å komme i gang med treningen, møte mine nye lagkamerater og komme i gang med jobben, uttalte Sala til Cardiffs egen hjemmeside.

Spissen scoret tolv mål på 19 kamper i den franske toppserien forrige sesong.