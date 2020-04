Flukt fra skøytelandslaget: – Jeg har vært mye alene

Søndag valgte Hege Bøkko (28) å legge opp på grunn av manglende motivasjon.

Heller ikke Ida Njåtun eller Sofie Karoline Haugen ønsker å være med videre på landslaget.

Profil-flukten kommer på toppen av en tynn sesong på isen. Sverre Lunde Pedersens VM-sølv på hjemmebane var høydepunktet, men bak bergenseren har det vært få topp-plasseringer for laget som tok to OL-gull i 2018.

– Jeg har vært mye alene, noe som har påvirket negativt, sier Ida Njåtun til NRK.

Etter ti år på landslaget takker hun nei til landslagsplass i 2020/2021-sesongen. Hun forteller om en ensom tid på toppnivå.

– De siste årene har jeg ikke vært så veldig fornøyd med min egen utvikling. Det har gått ganske dårlig. Det er flere grunner til det. Jentesatsinga som har vært, det har vært få jenter å trene med, og det er et stort gap opp til de beste gutta. Jeg har endt med å være mye på egen hånd. Det har vært hardt, både treningsmessig og sosialt, sier hun.

– Vi har ikke vært mange jenter på landslaget, og det har blitt mye trening alene, sier Sofie Karoline Haugen.

OPPTUR: Sofie Karoline Haugen ble nummer ni på 5000 meteren i VM I Salt Lake City. Her fra VM på hjemmebane på Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hun var en av få som har hatt en god sesong, men hun sto utenfor landslaget. Derfor valgte hun å takke nei da tilbudet kom i vår, og hun blir nå lagvenninne med Njåtun.

Gjør store endringer

Mandag ble landslagene offentliggjort, og det er gjort store endringer fra fjoråret.

Landslagsledelsen erkjenner at sesongen var under pari, og presenterte mandag ett elitelandslag med både sprintere, allroundere og mellomdistanseløpere.

Når sportssjef Lasse Sætre får gjenfortalt Njåtuns opplevelse, svarer han at sammenslåingen er et tiltak for å styrke samholdet og satsingen.

– Vi må være en enhet og ikke splitte oss opp. Vi må utnytte hverandre i treningshverdagen, både i trening og i det sosiale, og ha flere å være sammen med. Og vi må ha flere trenere tilgjengelige, sier Sætre, som nå utvider trenerteamet med Jonas Bekken.

– Alarmerende

Viasats skøyteekspert Even Wetten påpeker at tre av Norges beste kvinner har vært på tre forskjellige lag: Njåtun (allround), Hege Bøkko (sprint) og Haugen (Team Sørmarka).

Når Bøkko nå gir seg, er det naturlig at Njåtun ser til Team Sørmarka, mener Wetten.

Eksperten er kritisk til landslagets utvikling under Bjarne Rykkje, som tok over etter OL i 2018.

– Resultatene var betydelig bedre før, og betydelig dårligere etter. Sesongene har vært direkte alarmerende. Men det er mye kompetanse i Rykkje og (Jeremy) Wotherspoon, og det er et fornuftig grep å slå lagene sammen, sier Wetten.

– Nå gjøres det aktive grep, og da er det natulig å gi han sjansen videre. Tillit er ikke noe du får, det er noe du opparbeider deg. Det har han ikke klart ennå. Men det er naturlig at de gir ham tid og mulighet til å korrigere kursen, sier Wetten.

Bjarne Rykkje er imidlertid ikke enig i vurderingen av sesongene.

Han mener utviklingen generelt har vært god, men at fjorårssesongen ble veldig vanskelig etter flust av skader, som blant annet satte Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nielsen tilbake.

Samtidig ser ikke Rykkje noen dramatikk i at tre av landets beste kvinnelige løpere nå glipper for landslaget. Han har ikke snakket med Bøkko, som gir seg etter manglende motivasjon.

– Det er forskjellige grunner. Jeg forstår godt at Haugen ville fortsette i Team Sørmarka siden det gikk så bra, og Njåtun ville også prøve seg der. Dette er ikke så farlig, sier Rykkje, som påpeker at det trenes i regioner i for eksempel Nederland.

– Håper de får opp øynene

Landslagstreneren forteller at ledelsen forsøkte å samle kvinnene med Bekken som trener den kommende sesongen.

Men selv etter endringene velger Njåtun å droppe landslaget.

Hun håper forbundet tar lærdom av situasjonen.

– Jeg håper at de får opp øynene og gjør de riktige tingene fremover. Vi alle ønsker at skøytesporten skal bli bedre, uansett hvor man står. Det er mange lovende skøyteløpere i full fart oppover. Det er ikke helt bekmørkt, men man må ta riktige valg og gå noen runder med seg selv for å se hvilke tiltak man skal ta i bruk for å finne tilbake på rett spor.

– Hvilke tiltak?

– En litt bedre, langsiktig jentesatsing og et opplegg man kan stole på. Ikke ett år med jentesatsing, og neste år er det ikke noe. Det er viktig at det er et opplegg man kan stole på, som er stabilt.