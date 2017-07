Flesjå tok EM-bronse i terrengsykling

Sølvet gikk til den sveitsiske syklisten Linda Indergand. Den norske superveteranen var 4.09 minutter bak vinnertiden, mens det skilte 1.17 opp til sølvmedaljen.

I juni vant Flesjå VM-bronse i maraton. Søndagens bronsemedalje går inn i et allerede velfylt premieskap. 44-åringen har blitt både verdens- og europamester en rekke ganger. I 2004 vant hun også OL-gull.

– Vi er fornøyde, for det er lenge siden hun har vært så høyt oppe i rundbane, sa trener og ektemann Kenneth Flesjå til NTB.

– Det var svært varmt, og dessuten var banen sleip etter regnvær. Vi satset på et litt raskere dekk fordi vi antok at det ville tørke opp, men det gjorde det ikke. Dermed tapte hun litt for mye i utforkjøringene, la han til.

EM-vinneren Jana Belomojina og franske Pauline Prevot Ferrand stakk på den første runden. En velt i feltet gjorde at de to raskt fikk 20–30 sekunder til de andre.

Flesjå holdt lenge fjerdeplassen underveis. Hun rykket opp til tredjeplassen da Ferrand pådro seg en punktering i en utforkjøring.

– Gunn-Rita avsluttet bra. Vi tar denne medaljen som en liten seier, sa Kenneth Flesjå.