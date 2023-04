Flertallet vil vrake Berit Kjøll - Zaineb Al-Samarai innstilt som ny idrettspresident

Det ble klart under valgkomiteens presentasjon av innstillingen onsdag ettermiddag.

Presidentkampen står mellom sittende president Berit Kjøll og utfordreren Zaineb Al-Samarai og avgjøres på idrettstinget i Bergen første helgen i juni.

Syv av valgkomiteens ti medlemmer vil innstille Al-Samarai som ny idrettspresident.

Hun er en rollemodell for kvinner som ønsker å ta verv i idretten, og er en leder som grasroten i norsk idrett vil kunne identifiserer seg med. Zaineb har bred støtte i dagens idrettsstyret, og vil ifølge flertallet i valgkomiteen, virke samlende på dagens styre, sier komitéleder Terje Roel om begrunnelsen.

Han fulgte opp med å legge til at de tre resterende medlemmene vil ha Kjøll i en ny periode.

Storfavoritt

En kartlegging NRK gjennomførte i januar viste at over halvparten av idrettskretsene i Norge, på daværende tidspunkt, ønsket seg Al-Samarai som idrettspresident.

35-åringen er tidligere stortingsrepresentant og jobber nå som kommunikasjonsekspert. Hun har i tillegg erfaring som leder i Holmlia sportsklubb og fra styret i Vålerenga Fotball. Siden 2019 har hun vært styremedlem i Idrettsforbundet.

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, har vært klar på at Al-Samarai er storfavoritt i presidentkampen.

KANDIDATENE: Zaineb Al-Samarai og sittende idrettspresident Berit Kjøll. Foto: NTB

Kjøll har imidlertid vunnet som «underdog» tidligere. Da hun ble valgt til idrettspresident i 2019, slo hun valgkomiteens kandidat Sven Mollekleiv med fattige to stemmer.

Det har stormet mot den nåværende presidenten de siste månedene. Spesielt etter den mye omtalte varslingssaken, som nå - etter mye frem og tilbake og stadig voksende regninger - er lukket.

NRK kunne i april fortelle at idrettspresidenten snakket usant under et intervju, og senere omtalte det hun det som «en dårlig spøk». Varselet, som ble levert i desember i fjor og som ifølge deres egen advokat var basert på en misforståelse, kostet norsk idrett godt over halvannen million norske kroner.

Saken ble lukket 31. mars og 26. april beklaget idrettsforbundet til de involverte partene.

Marco Elsafadi, som var den omvarslede i saken, ble for øvrig onsdag innstilt til gjenvalg av komitéen.

Krisemåling

En NRK-kartlegging fra tidligere i år viste en krisemåling for den sittende presidenten. Da hadde hun foreløpig kun fire stemmer fra de ulike særforbundene i norsk idrett. Det overveldende flertallet ville da ha Al-Samarai.

Det er totalt 164 personer som skal stemme frem en idrettspresident. 75 av dem representerer særforbundene, 75 fra idrettskretsene og 14 fra idrettsstyret og utøverrepresentanter.

Det kreves minst 83 stemmer for å vinne valget, som gjøres på idrettstinget om litt over en måned.