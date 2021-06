Dramatikken fortsatte på den tredje etappen inn til Pontivy, hvor det var flere titalls velt. Men blant dem som kom seg trygt gjennom etappen var etappevinner Tim Merlier (Alpecin – Fenix).

Merlier kunne strekke hendene i været over mållinjen etter den tredje etappen som også sikret lagets andre seier i Tour de France.

Men i etterkant er det alt annet enn Merlier sin seier som diskuteres.

For legejournalen kommer til å bli like langt som et vondt år etter flere titalls velt etter en hektisk avslutning. Nå kritiseres måten arrangøren har lagt opp Tour-løypa.

– Vi må vel ha passert smertegrensen for hva rytterne skal utsettes for. Vi kan ikke kjøre karusell for hver gang vi skal inn i en ny by. Når legejournalen blir lenger enn et leksikon så må man ta tak, sier NRKs ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg etter den dramatiske etappen.

– Dette er galskap

For feltet snirklet seg gjennom trange gater, med en nedoverbakke drøye syv kilometer før mål, samt et oppløp i slak nedoverbakke.

Med ti kilometer til mål gikk først sammenlagtkandidat Roglič i bakken. Han er nå sendt til røntgen og det er usikkert om han kan sykle videre i Touren. Bare på denne etappen tapte Roglič 1.20 til resten av sammenlagtkandidatene.

I den slake nedoverbakken før mål gikk Jack Haig (Bahrain-Victorious) i asfalten. Sistnevnte er lagets kaptein og laget melder at han er ute av Touren. På oppløpet ble vi også vitne til en forferdelig velt med spurteren Ewan.

SKJERMBILDE: Tatt 28. juni klokken 18:17. Foto: Skjermdump

«En av de verste målgangene i dag. Jeg håper alle som gikk ned er OK. Dette er galskap». Det skriver Ben O'Connor (AG2R Citroën) på Twitter. Han satt inne i hovedfeltet og var blant de heldige rytterne som kom helskinnet til mål.

Se video av de mange veltene lenger ned i saken.

Ifølge den tyske spurteren André Greipel (Israel Start-Up Nation) hadde rytterne også bedt om å stoppe klokka fem kilometer før mål for å unngå kaos. Det ble ikke arrangøren med på.

SKJERMDUMP: Tatt 28. juni klokken 18:51. Foto: Skjermdump

«Den som designet dagens løype burde prøve å sykle på en vrien vei som er fem meter bred og slåss om posisjoner med andre ryttere», skriver Greipel etter målgang.

– I dag var det trangt og svingete, det var ikke umulig å spå at det kunne bli velt. Det er grusomt å til tider se på det som foregår, sier Stoltenberg.

Ellevill avslutning

Rett før Merlier kunne strekke hendene i været, var det stor dramatikk rett bak vinneren.

Med bare noen titalls meter i mål deiset Ewan i bakken etter å ha kjørt inn i bakhjulet til vinneren Merlier. Mens belgieren suste over målstreken så man Ewan holde seg til kragebeinet.

Man kunne se lagradioen fly gjennom luften, mens Ewan holdt seg til kragebeinet.

Ewan har ikke trillet over mål og det er nærliggende å tro at han ikke blir å starte den fjerde etappen. Lagkamerat Thomas De Gendt har i pressesonen uttalt at Ewan har knekt kragebeinet, dette er foreløpig ubekreftet, men han er blitt observert på vei til legesjekk.

– Det var en ellevill siste mil. Det var bare kaos i dag, sa NRKs sykkelekspert Ole Kristian Stoltenberg.

Sykkelstjernen Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) ble også felt som følge av velten til Ewan. Det så derimot ut til å gå bedre med Sagan som reiste seg raskt opp fra bakken.

Foto: CHRISTOPHE ENA / AFP

Sammenlagtfavoritt Roglič også i bakken

Men flere velt var det også i opptakten til spurten.

Med drøye 15 kilometer før mål startet en heftig posisjonskamp. TV-bildene viste en uheldig Roglič som kom borti et bakhjul og gikk rett i bakken. Sloveneren klarte så vidt å holde seg stående etter velten.

– Det ser ikke så bra ut. Skulderen var kraftig forslått og han så ikke ut til å ha det så bra. Han er på vei til å ta røntgen nå. Vi var i bilen bak og prøvde å tette luken, men ble hindret av en annen velt rett før mål. Dette var ikke en bra dag for oss, sier Frans Maasen som er sportsdirektør hos Jumbo-Visma til TV 2.

Her velter Primož Roglič - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Før velten til Roglič så man også sammenlagtlederen fra etappe 1, Julian Alaphillipe, bli presset ut på gresset.

Det gikk bra for franskmannen, men det gjorde det ikke for Valentin Madouas (Groupama-FDJ) som også fikk et ublidt møte med asfalten. FDJ-rytteren kom seg derimot raskt opp på beina.

Med drøye tre kilometer igjen gikk det nok en gang en større velt i feltet. Tv-kameraene fanget opp Jack Haig (Bahrain – Victorious) bli liggende på bakken, kraftig forslått.

Velt rett før målgang Du trenger javascript for å se video.

Flere storfavoritter gikk i bakken

Men det var ikke bare velt på de siste kilometerne. Bare 37 kilometer ut på etappen var Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) og Robert Gesink (Jumbo-Visma) involvert i en velt.

Det resulterte i at Gesink, som er en viktig hjelperytter for sammenlagthåpet Primož Roglič, måtte bryte med et kragebeinsbrudd og et skulderblad som var ute av ledd, melder Jumbo-Visma på Twitter.

LEGESJEKK: Robert Gesink fikk behandling etter Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Thomas, som har en delt kapteinsrolle med Richard Carapaz, satte nok også en støkk i både laget og Tv-seerne. Ifølge Cyclingnews.com skal Thomas ha fått skulderen ut av ledd i det ublidt møtet med asfalten.

– Det så såpass vondt at vi lurte på om han skulle sykle videre. En vaklende favoritt i øyeblikket, sa NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg etter velten.

Etter målgang viste TV 2 sine bilder at Thomas satte seg i en ventende lagbil på vei til en legesjekk og MR-undersøkelse.

Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Den 35 år gamle Waliseren har tidligere vunnet 2018-utgaven av Tour de France. Nå venter en hel sykkelverden spent på å se om Thomas påvirkes av skulderen.