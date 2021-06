Flere skadd etter stunt

Publikum, spillere, trenere og dommere ble vitne til noe svært spesielt i München tirsdag kveld.



Like før storoppgjøret mellom Tyskland og Frankrike kom det nemlig flyvende en mann i gul fallskjerm på stadion. Videoer viser at han er nær å krasje i tribunen, men er heldig og seiler videre inn mot gressteppet og lander på bakken.



På fallskjermen står det skrevet et budskap, nemlig «kick out oil», signert miljøorganisasjonen Greenpeace.

Etter kampslutt bekreftet UEFA at flere ble sendt til sykehus som følge av skader de pådro seg etter stuntet. Paraglideren skal ha truffet noen personer på tribunen før den nådde gressteppet.

– Flere personer ble skadd og behandles nå på sykehus, heter det i en uttalelse fra Uefa.