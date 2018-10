Flere forbund oppfordrer til VM-boikott hvis Saudi-Arabia nekter deltakere innreise

– Vi er imot en situasjon hvor ikke alle kan delta i et FIDE-mesterskap. Da er også det rådet til aktuelle spillere, at de ikke skal delta, sier generalsekretær i Norges Sjakkforbund Geir Nesheim.

Forbundet vil ikke gå så langt som å nekte de norske spillerne å delta. Da Saudi-Arabia arrangerte VM i fjor, ble mesterskapet møtt med sterke reaksjoner på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet. I tillegg ble Israel og Iran nektet deltakelse.

Generalsekretæren får støtte av sonepresidenten for alle de nordiske landene, Vibeke Ekeland Grønn.

– Alle de nordiske landenes forbund krever at alle kvalifiserte spillere og medlemsland skal få anledning til å delta i VM i lyn- og hurtigsjakk, forteller hun.

NRK har vært i kontakt samtlige nordiske forbund. Alle bortsett fra Finland opplyser at de ikke kommer til å gi økonomisk støtte til spillere som reiser på et mesterskap hvor ikke alle land får delta, og fraråder dem fra å dra.

NRK varsler mulig boikott

Sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, er av samme oppfatning.

– De som er kvalifisert for sjakk-VM i hurtig og lyn, må selvsagt få delta. Dersom Saudi-Arabia ikke åpner opp for dette, kommer vi til å heller ikke til å produsere det. Et VM uten at alle nasjoner fritt kan delta, er ikke et VM, sier han.

Dermed vil ikke det norske folk se VM i hurtig-og lynsjakk på NRK om mesterskapet blir arrangert uten at alle medlemsland tillates å delta.

NRK-EKSPERT: Atle Grønn, her fra sjakk-OL i Tromsø i 2014. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Det er ennå ikke bestemt om Saudi-Arabia får arrangere mesterskapet. Nylig valgte Fide (Det internasjonale sjakkforbundet) ny president, Arkady Dvorkovitsj, og han har gjort det klart at de vil ta stilling til mesterskapet i løpet av måneden. Endelig tid og sted blir bestemt i november, trolig under sjakk-VM i London.

Grunnen til at Saudi-Arabia er en kandidat i det hele tatt har NRKs sjakkekspert, Atle Grønn, svaret på:

– Verden er kynisk og sjakken er en stor sport internasjonalt, men en ganske fattig sport. De siste ti til 15 årene har man vært avhengig av de tvilsomme og autoritære diktaturene for å arrangere de store mesterskapene. Det er en trist situasjon, sier Grønn, som er gift med sonepresident Vibeke Ekeland Grønn.

Carlsen med klart standpunkt

Verdensmester Magnus Carlsen har allerede varslet at han ikke kommer til å spille hvis Saudi-Arabia utestenger deltakere.

Atle Grønn forklarer at «nesten ingen» spiller sjakk i Saudi-Arabia.

– De ser propagandaverdien at et stort internasjonalt mesterskap. De ser at sjakk har stor internasjonal appell til nasjoner de vil bedre forholdet til. De bruker penger for å bygge et image som de ellers har store problemer med å polere, sier NRKs ekspert.

Dersom Saudi-Arabia ikke blir valgt, er det ifølge Grønn Russland, hvor også den nyvalgte Fide-presidenten Arkady Dvorkovitsj kommer fra, som er i førersete om å få arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk.

– De har de økonomiske musklene til å ta det på strak arm. Han har store sponsorer og den nye Fide-presidenten har nære forbindelser til Kreml. Det er det eneste realistiske alternativet slik jeg ser det, sier NRK-eksperten.

Den saudiarabiske ambassaden til Oslo har ikke besvart NRKs henvendelse.