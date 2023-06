Det var ikke bare Rosenborg som fikk store problemer i cupens andre runde torsdag kveld.

– Det er den sjukeste cuprunden jeg har vært med på. Det er helt vilt, uttalte en småsliten NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

For også Stabæk og Lillestrøm er utslått. Sistnevnte etter ekstraomganger mot Ullensaker/Kisa.

– Brutalt. Det er kjedelig og tungt. Man vet at andre- og tredjerunden i cupen pleier å være tricky for eliteserielag. Som regel er det klemt inne i et tett kampprogram. Vi har et spillemessig stort overtak og en haug av sjanser vi ikke klarer å omsette, og Ull/Kisa er effektive. Da ble det vår tur i år til å se litt i bakken med lut nakke og rygg og karre oss hjem, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til NRK.

– Spilles trill rundt

Etter bare 30 minutter ledet 2.-divisjonslaget Kjelsås hele 3–0 mot Stabæk. Det første målet var av det mer komiske slaget, da Stabæk-keeper Marius Ulla spilte ballen rett til motstanderen i egen boks. Jens Aslaksrud skøyt så i stolpen, men deretter via en forsvarer og i nettet.

– For en tabbe! Det må bare sees, det går ikke an å forklare, sa Torp.

– De spilles jo trill rundt oppe på Kjelsås. Jeg har ingenting imot Stabæk, men dette synes jeg er gøy, sa Aleksander Schau i NRKs cupstudio.

OSLO-JUBEL: Kjelsås herjet med Stabæk på eget gress. Foto: NTB

Stabæk, som ligger på sjetteplass i eliteserien, fikk bare ett trøstemål etter pause.

– 3-0 er jo pinlig selvfølgelig. Prestasjonen totalt sett er for dårlig av samtlige egentlig, så det er ingen å skylde på andre enn oss selv. Jeg fryktelig skuffa, sier Fredrik Krogstad til NRK.

– Det skal ikke være en krise. Det er kjedelig og det går selvfølgelig innpå oss, men vi skal trene godt i morgen og forberede oss mot Lillestrøm på søndag, forteller Stabæks assistenttrener Andrea Loberto.

Slik spilles 3. runde i cupen: Ekspander/minimer faktaboks Sotra - Vålerenga

Aalesund - Brann

Brattvåg - Haugesund

Sarpsborg 08 - Odd

Stjørdals-Blink - Ull/Kisa

Ranheim - Bodø/Glimt

Vard Haugesund - Strømsgodset

Alta - Tromsø

Sogndal - Moss

Kjelsås - Jerv

Kristiansund - Molde

Fredrikstad - Viking

Gjøvik-Lyn - Start

KFUM - Åsane

Mjøndalen - Raufoss

Bærum - HamKam

Tromsø reddet av straffekonkurranse

Og scoringene rullet inn over hele landet.

Ullensaker/Kisa ledet 2–0 over Lillestrøm etter en drøy halvtime. Serieleder Bodø/Glimt tok ledelsen mot Junkeren, men laget fra 2. divisjon utlignet. Tromsdalen ledet mot Tromsø og Frigg fra 3. divisjon yppet seg mot Sarpsborg 08. Hele seks lag stod i fare for å ryke ut.

– Vi nærmer oss tidenes cuprunde, utbrøt Schau.

Bodø/Glimt reddet seieren i sluttminuttene, mens Tromsø, Lillestrøm og Sarpsborg 08 måtte ut i ekstraomganger. Sistnevnte forhindret flause og vant til slutt 5-3.

Men for Lillestrøm, som spilte cupfinale for under to uker siden, gikk det altså verre. Ull/Kisa tok ledelsen tilbake, og sendte naboene ut.

– Det blir aldri god stemning i et ambisjonsrikt miljø når man ikke presterer godt nok, sånn er det alltid, forsikrer trener Bakke.

– Utrolig deilig. Vi graver ekstremt dypt og synes vi bare blir bedre og bedre. På 2-2 følte jeg vi hadde kontroll på kampen, for LSK hadde ikke så mye på tampen der, sier trener i Ull/Kisa, Steffen Landro til NRK.

Flere jevne kamper

I Tromsdalen - Tromsø gikk kampen til straffespark, der TIL trakk det lengste strået.

VIDERE ETTER EKTRAOMGANGER: Ull/Kisa sendte Lillestrøm ut av cupen. Du trenger javascript for å se video. VIDERE ETTER EKTRAOMGANGER: Ull/Kisa sendte Lillestrøm ut av cupen.

På Bislett avgjorde Vålerenga sent og slo Lyn 2-1 i et Oslo-derby med fullt trøkk på tribunene.

Eliteserielaget tok ledelsen tidlig, men Julius Skaug utlignet like etter pause. Mohamed Ofkir satte inn vinnermålet for Vålerenga fem minutter før full tid.

3.-divisjonslaget Eik Tønsberg, som slo Sandefjord i cupens første runde, gjorde det også vanskelig for et eliteserielag. Strømsgodset skulle likevel bli for sterke. Jonatan Braut Brunes scoret begge målene for drammenslaget i 2-1-seieren.