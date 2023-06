Idrettsstyret snur etter feide med Antidoping Norge

Styret i Norges idrettsforbund drar i bremsen og ber likevel ikke tinget stemme over å gi Antidoping Norge ansvaret for doms- og appellorganet i dopingsaker.

I stedet besluttet idrettsstyret på sitt styremøte i Bergen torsdag å fremme et endringsforslag der det bes om tingets tilslutning til at styret fortsatt skal arbeide for etablering av en nasjonal antidopinglov, med etablering av en domsfunksjon i dopingsaker uavhengig av idretten og Antidoping Norge.

Kulturdepartementet har overfor NIF varslet at et høringsutkast til en slik lov kan foreligge allerede våren 2024.

Helomvendingen skjer få dager etter at Antidoping Norges styreleder Rune Andersen gikk hardt ut mot forslaget i et VG-intervju. Han ga det merkelapper som «radikalt» og «alvorlig for norsk idrett». (NTB)