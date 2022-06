Fleire vil ha presidentvalet i FIS kjent ugyldig: – Ein farse

CAS stadfestar å ha teke i mot anken, og skal oppnemne eit utval som skal avgjere saka.

– Men det er umogeleg å seie noko om når vi kjem fram til nokon konklusjon, skriv CAS i ei pressemelding.

RØYSTA IKKJE: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg avstod frå å røyste på FIS-kongressen Foto: Ali Zare / NTB

Ved presidentvalet i mai blei svensk-britiske Johan Eliasch attvald med 70 røyster. Eliasch var den einaste kandidaten, og det var derfor hans namn stod på alle røystesetlane som blei talde opp.

Men den røystemåten var omstridd allereie før røystinga. Møteleiinga ville ha val ved akklamasjon, men 15 nasjonar bad om at valet måtte gjennomførast på ein annan måte. Fleire av dei forlét møtesalen før røystinga.

– Dei 15 bad skriftleg om ei gjennomføring av valet på ein slik måte at dei følgde demokratiske prinsipp etter sveitsiske reglar, skriv Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg i ein e-post til NRK. Det var ho som skulle stemme for Noreg.

– Men Noreg avstod frå å stemme under valet, då vi opplevde valordninga som uklar, skriv Berg.

Dei 15 nasjonane ville ha lov til å røyste ja eller nei til Eliasch, eller å røyste blankt.

FIS-reglar om presidentvalet Ekspandér faktaboks 10.10.2 Election of the President 10.10.2.1. The President shall be elected by a majority of more than 50% of all valid votes cast.

10.10.2.2. The President shall be elected by open voting, unless the Congress, at the request of a Delegate or a Council Member, decides by a majority of all votes cast that the voting shall be by secret Ballot.

10.10.2.3. If no Candidate obtains a majority of all votes cast in the first round, there will be a second round in which the Candidate with the fewest votes in the first round is eliminated.

10.10.2.4. The procedure specified in article 10.10.2.3 shall be repeated until a Candidate receives a majority of more than 50% of all valid votes cast. Voting shall continue such that there will be no postponement between the voting rounds.

10.10.2.5. In the event of a tie between the two Candidates with the fewest votes, there will be an intermediate voting round to determine the Candidate who is eliminated in the election. In case of two further ties, the winner will be determined by way of a draw.

– Eit val der utsendingane berre har eitt val, å røyste ja til kandidaten, er ikkje i samsvar med vår forståing av reglementet, og er berre ein farse, seier Stefan Schwarzbach frå Det tyske skiforbundet.

Det er Tyskland, saman med Austerrike, Sveits og Kroatia, som har teke saka inn for CAS.

Eliasch' 70 røyster er likevel over halvparten av dei 126 han kunne ha fått, inkludert dei delegasjonane som gjekk frå kongressalen.

VAR TIL STADES: Sverre Seeberg meiner valet var unødvendig firkanta. Foto: Frode Søreide / NRK

– Unødig firkanta

– Dette var unødig firkanta av møteleiinga, som skapte ein situasjon som kunne vore unngått, seier Sverre Seeberg til NRK. Den mangeårige tidlegare skipresidenten og styremedlemmen i FIS var til stades på kongressen som gjest.

– Val på FIS-president har alltid gått roleg føre seg. Eg har aldri opplevd noko liknande, seier han.

Men han legg til at han ikkje kjenner reglane for presidentval i detalj. Det gjer heller ikkje Ingvild Bretten Berg inngåande nok til å seie om regelverket er klart nok når det gjeld røystinga.

– Det er sveitsiske forretningsreglar som gjeld, og utan å ha lese stemninga til CAS, vil eg tru at det desse reglane som ligg i grunngjevinga for å få valet vurdert, seier ho.

Valdirektør Stephan Netzie i FIS forsvarar gjennomføringa av valet.

– Det er ikkje noko ja eller nei. Stemmer du på kandidaten, brukar du stemmesetelen med hans namn. Viss ikkje, let du vere å røyste, seier han, ifølgje insidethegames.biz.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt trur ikkje anken til CAS vil føre til nyval.

– Det er ein teoretisk sjanse for at CAS kan meine at fordi ingen kunne røyste hemmeleg blankt eller nei til Eliasch, kunne det ha enda med at han ikkje hadde fått 50 prosent og blitt vald. I så fall må det ny kongress til. Men det skal veldig mykje til. Det meste FIS kan få, er ein korreks, men utan andre konsekvensar, trur Saltvedt.

Kontroversiell leiarstil

PRESIDENT: Johan Eliasch. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Eliasch har hatt ein kontroversiell leiarstil det året han har vore president. Mellom anna har han pressa på for at FIS skal ta eigarskap til alle verdscuprenna, der kvar enkelt nasjon no har rettane.

Det har svidd spesielt hardt for alpine stormakter som Sveits og Austerrike, som nyleg har selt TV-rettane til verdscuparrangement i sine land, og som har budsjettert med inntektene derifrå dei nærmaste åra.

– At Eliasch har gått så hardt ut med dette utan å diskutere det med dei leiande nasjonane, har skapt misnøye. Det er nok ein av grunnane til dei sterke reaksjonane, seier Saltvedt.

TAR SAKA: CAS har stadfesta at dei skal vurdere anken, men vil ikkje seie noko om når dei har konklusjonen klar Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Lita tru på nyval

Trond Solvang er jusprofessor ved Universitetet i Oslo, og ekspert på CAS' arbeid. Også han har lita tru på at anken når fram.

– Ja, eg har vanskeleg å sjå for meg at dei får medhald i CAS. Og skulle dei heilt uventa få medhald, må ekstraordinær kongress samankallast for ny avstemming, og det er vel då sannsynleg at den same kandidaten ville bli vald på ny.

– Kva tenkjer du om saka og at fire land har anka valet?

– Det må sjåast i samanheng med nominasjonsprosessen. Det vart ikkje meldt inn andre kandidatar til valet, og då var det berre han som var aktuell. Då er det vanleg at det blir gjennomført akklamasjon, altså ei uformell godkjenning av kandidaten, og gjerne ei form for applaus.

– Om det skulle vore eit ja/nei-avstemming med berre ein kandidat, ville ein risikere å stå utan kandidat ved manglande ja-stemmer, seier Solvang til NRK.

– Kor spesiell er denne saka?

– Det er ikkje ofte det skjer, nei. Det er nokså uvanleg, seier Solvang.

Ingvild Bretten Berg vil ikkje spå om utfallet.

– CAS er ein valdgiftsdomstol, og eg har ingen føresetnad for å meine noko om CAS si handtering av denne saka, seier ho.