Flause på svensk prisutdeling: Visste ikke navnet til årets midtbanespiller

Alt gikk ikke helt etter planen da prisen for årets midtbanespiller i Sverige skulle deles ut mandag kveld.

Først ble midtbaneprisen strøket fra det direktesendte TV-programmet fordi den mannlige kandidaten Emil Forsberg ikke kunne stille opp. Så bommet konferansieren Fredrik Berling da han skulle dele ut prisen til stjernespiller Kosovare Asllani. Han visste rett og slett ikke etternavnet hennes.

– Jeg ble veldig overrasket, og måtte hjelpe til med å si mitt eget etternavn, sier 28-åringen til Sportsbladet.

– Han burde kunnet det

LANDSLAGSSTJERNE: Kosovare Asllani har over 100 landskamper for Sverige. Foto: Tt News Agency / Reuters

Asllani har spilt for både PSG og Manchester City, men valgte å forlate den engelske klubben til fordel for svenske Linköpings tidligere i år. Hun har også over 100 kamper for det svenske landslaget – men det var altså ikke nok til at konferansier Berling skulle kunne navnet hennes.

– Han burde definitivt kunnet det. Skal man dele ut en pris så må man vite det. At det skjedde da jeg var mindre er en ting, men nå ... Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa en skuffet prisvinner til Expressen etter utdelingen.

Og senere på kvelden gikk de på nok en blemme. Da kanalen skulle vise film om kvinnelandslagets år ble Asllani intervjuet, men på grafikken sto det «Asslani».

Fikk prisen før sending

TV4 får også kritikk for å ha tatt ut prisutdelingen dra direktedelen av programmet fordi Emil Forsberg ikke kunne stille for å motta prisen på herresiden.

– Vi valgte å flytte prisen fordi det er artigere om prisvinnerne er på plass her, forklarer TV4 sin presseansvarlig Martin Nersing.

Asllani, som da faktisk var til stede, synes det er merkelig at hun ikke fikk prisen på direkten.

– Jeg håper virkelig ikke at det var den eneste grunnen. Det er litt rart, for midtbaneposisjonen er fryktelig viktig, sier hun.

Vurderte å droppe gallaen

Det svenske kvinnelandslaget vurderte lenge å boikotte prisutdelingen, ettersom spillerne ikke hadde kommet frem til en avtale med det svenske fotballforbundet. De kom dog til enighet forrige uke.

– Det har tatt veldig lang tid, men det viktigste er at det er klart. Nå slipper vi å tenke på det de neste fire årene, sier Asllani.

Asllani har fortsatt muligheten til å komme seg opp på scenen igjen i kveld. Hun er nemlig også aktuell til kveldens gjeveste pris, årets kvinnelige fotballspiller.