– Det var rett etter at Petter Northug hadde avgjort VM-stafetten i Sapporo. Alle trøndere ville være som ham!

Slik forklarer Didrik Tønseth (26) sin egen opptreden i klippet NRK akkurat har vist ham i lobbyen på utøverhotellet i Pyeongchang, seiersintervjuet fra ungdomsstafetten i Holmenkollen i 2007.

Tønseth gikk Sør-Trøndelag inn til seier, akkurat som Northug gikk Norge inn til seier i Sapporo.

Og han var ikke dårligere enn Northug i intervjuet heller. På spørsmål fra NRK-reporter Jann Post om det var meningen å ta inn laget foran og går fra med en gang, svarte Tønseth:

– Det var meninga å ta ham igjen inne på stadion, så publikum fikk se at jeg knuste ham!

KLINTE TIL: Didrik Tønseth brukte store ord etter seieren i Holmenkollen i 2007.

Frykter å bli OL-turist

Tønseth rødmer når han ser det gamle klippet igjen – og holder seg innimellom for ansiktet, tydelig flau.

– Jeg fikk kjeft av mamma, mimer han.

RESERVE: Didrik Tønseth har allerede gått mange runder i OL-løypene. Kanskje får han aldri sjansen til å konkurrere i dem. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Etterpå har han utmerket seg mer med gode stafetter enn med store ord. Han ble verdensmester i stafett for Norge både i Falun i 2015 og Lahti i 2017.

Men nå innser Tønseth at det blir vanskelig å vinne OL-gull for Norge i Pyeongchang.

– Per nå er det folk som er bedre kvalifisert. Jeg klarer ikke å slå meg inn på laget, for jeg får ikke gå de to første distansene. Jeg regner med de andre er i form og går gode løp, og da får jeg ikke gå stafett, erkjenner han.

– Frykter du at du kan bli OL-turist?

– Ja, det gjør jeg, for alle er i form, og det skal mye til at noen mislykkes stort. Da er det lett at du blir sittende der, konstaterer Tønseth.

Sliter fortsatt med hodeskaden

Han øyner et lite håp om få gå femmila, men skjønner også at det blir vanskelig.

– Å være reserve i mesterskap er utfordrende, bekrefter han.

Didrik Tønseth har en jevn sesong bak seg. Han er usikker på hvor mye det skyldes rulleskiulykken der han pådro seg hjernerystelse før sesongen. Men trønderen bekrefter at symptomene fortsatt ikke er helt borte.

– Jeg sliter litt. Noen perioder er bra, og noen er litt dårligere ennå. Det er vanskelig å si hvor mye det påvirker. Jeg tror det vil gå mer og mer over. Og det er veldig mye bedre i lavlandet enn i høyden. Jeg er veldig følsom på trykkforskjell, erkjenner Tønseth.

Han bekrefter at han har reservestatus på de første OL-øvelsen, 30 km fellesstart med skibytte. Hvor han står i køa, vil han ikke avsløre. Inntil videre forbereder han seg etter beste evne.

– Skal det bli et optimalt OL, må du vite hva du skal gå før du kommer dit. Men du har tilfeller der reserver har gått bra også, så det er mulig, sier Didrik Tønseth.