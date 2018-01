Flaggtabbe da Weng vant Tour de Ski

Belgisk avis: Rosted har signert

Den belgiske avisen HLN melder at Sigurd Rosted har ankommet treningsleieren til AA Gent i Spania, og skrevet under på en kontrakt på 3,5 år, etter at den medisinske undersøkelsen gikk bra. Det er ikke kjent hva Sarpsborg 08 får for spilleren.