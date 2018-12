Fjerde på rad for «uslåelige» Riiber: – Han leverer til 20 i stil

Avlyst – bruker prøveomgangen

Verdenscupleder Jarl Magnus Riiber og tyske Eric Frenzel kom seg ikke utfor bakken under hopprennet i kombinert i Ramsau. Rennet ble avlyst da kun to mann gjenstod. Dermed vil gårsdagens prøveomgang bli brukt som grunnlag for ettermiddagens langrenn. Riiber starter da som nummer to, ni sekunder bak Franz-Josef Rehrl fra Østerrike.