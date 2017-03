FIS velger finsk dommer: Disse skal avgjøre Johaugs skjebne

Det opplyser langrennsstjernens advokat Christian Hjort til NRK.

– Han har omfattende erfaring fra voldgift generelt, og også fra tidligere saker i CAS, forklarer Hjort.

Benz var blant annet dommer i Marjia Sjarapova-saken i CAS, hvor tennisspilleren fikk redusert utestengelsen fra to år til 15 måneder.

KARTLAGT: Therese Johaugs advokat Christian Hjort har gått grundig gjennom dommeralternativene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

NRK har tidligere skrevet at Johaug-teamet har hyret inn Mike Morgan, og stjerneadvokaten representerte nettopp Sjarapova i CAS-saken.

– Vi har foretatt en totalvurdering, hvor vi har vært på jakt etter en dommer som, basert på tidligere avgjørelser, viser en kompetanse som er aktuell for de rettsspørssmål panelet skal ta stilling til i vår sak, sier Hjort.

Finsk dommer

Når saken skal opp i CAS i Lausanne har begge parter – altså Johaug og Det internasjonale skiforbundet (FIS) – valgt én dommer hver fra en liste med over hundre personer fra ulike land.

Disse dommerne skal sammen med en tredje hoveddommer avgjøre Johaugs straff.

Hjort opplyser at FIS har nominert Markus Manninen fra Finland.

Tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt har overfor NRK frarådet Johaug å velge en dommer fra Finland.

– Jeg vil ikke kommentere hva som er bakgrunnen for at FIS velger Manninen. Det må FIS selv gjøre rede for, sier Hjort.

NRK har flere ganger forsøkt å få kontakt med FIS' kommunikasjonnssjef Jenny Wiedeke uten hell.

Kan utfordre nominasjonene

Selv om partene nå kommer med sine dommernominasjoner, er ikke dommerpanelet endelig satt.

Partene kan nemlig ha innsigelser.

– Partene kan utfordre hverandres dommervalg. Det er en kontroll av uavhengigheten. Hvis en av partene har tvil, har de rett til å utfordre dommervalget. Det er en kontroll av uavhengigheten til dommerpanelet før høringen starter, sier generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb, til NRK.

Hjort varsler imidlertid at han ikke vil bestride FIS sitt valg.

– Vi har ikke kjennskap til opplysninger som tilsier at vi vil bestride nominasjonen til FIS, sier Hjort.

– Det kan du slå fast allerede nå?

– Ja, med mindre det kommer opp andre opplysninger, men jeg sitter ikke på opplysninger i dag som gjør det nødvendig å bestride det valget, sier Hjort.