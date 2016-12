Fis utestenger seks russiske langrennsløpere

IOC skriver på sine nettsider at de har bevis på at det har vært tuklet med én eller flere av urinprøvene som ble tatt av de 28 utøverne under vinter-OL i Sotsji i 2014.

Seks av disse er langrennsutøvere, skriver Det internasjonale skiforbundet (Fis) i en pressemelding.

De seks er midlertidig utestengt fra å delta i konkurranser.

Bakgrunnen er Wadas undersøkelser om utstrakt doping innenfor russisk idrett. Den såkalte McLaren-rapporten viste at det har foregått juks i statlig regi over lengre tid.

Ifølge rapporten til den canadiske advokaten Richard McLaren, har de bevis for at prøver fra 28 utøvere er blitt manipulert. Tolv av disse skal være fra russiske medaljevinnere.

1000 utøver innblandet

9. desember ble andre del av McLaren-rapporten lagt fram. Der kom det fram at over 1000 russiske utøvere spredt over 30 idretter var en del av Russlands statlige dopingprogram mellom 2011 og 2015.

Russland tok til sammen fem langrennsmedaljer under OL på hjemmebane i 2014. Tre kom på 50 kilometer fristil der Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire.

I tillegg tok det russiske herrelaget sølv både på stafett og sprintstafett

Putin avviser beskyldninger

Russlands president Vladimir Putin avviste disse beskyldningene i sin årlige juletale. Han innrømmer derimot at russisk idrett har et dopingproblem og at man skal etterforske alle dopingtilfellene.

De 28 prøvene skal nå analyseres på nytt i antidopinglaboratoriet i Lausanne. IOC-styret sier at tilfellene ennå kan anses som rene dopingtilfeller, men at tuklingen alene kan føre til utestengelser.

IOC-president Thomas Bach sier at eksperter skal analysere prøver fra russiske utøvere fra både vinter-OL i Sotsji og sommer-OL i London i 2012 på nytt.

Det er uklart hvor lang tid prosessen vil ta.