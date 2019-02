– Har han noen bevis for det han sier? Eller er han bare en sladretante? spør FIS-direktør Jürg Capol NRK, når han får fremlagt hva Løfshus har sagt i et intervju med Adresseavisens kommentator under den konkurransefrie mandagen.

«Svarte kofferter»

Han intervjuet Løfshus i forbindelse med at det er landslagssjefens siste VM på ski. Etter sesongen går han av etter å ha vært i jobben en årrekke.

Løfshus har aldri vært redd for debatter i det offentlige rom og har selv hatt en egen personlig boikott av FIS-møter i Zürich siden Therese Johaugs dopingsak ble anket av FIS (Det internasjonale skiforbundet).

Derfor kom han med følgende kritikk i Adressa-intervjuet:

– Det er ikke tilfeldig at internasjonale idrettsorganisasjoner ligger i Sveits. Det er lite åpenhet, det er patriarkisk og det er svarte kofferter med penger. Vi får ikke gjort noe med det, men hvis vi tør å stå opp og si meningen vår, så kan det hende i løpet av en lang periode at ting endrer seg sakte, men sikkert, sa Løfshus.

Saken fortsetter under bildet.

JOHAUG-SAKEN SØRGET FOR LØFSHUS-BOIKOTT: Landslagssjef Vidar Løfshus innrømmer at han ikke deltar på FIS-møter etter at organisasjonen anket dopingdommen til Therese Johaug for snaut to år siden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

«Sladrekjerringer»

Capol er tydelig oppgitt over Løfshus og innrømmer at han føler seg delvis truffet. Han påpeker at dersom landslagssjefen har bevis for noe som helst, så kan de snakke sammen, men det tror han ikke at han har.

– Er det frustrasjon? Jeg vet ikke. De som sladrer er de som baserer seg på rykter og som ikke har bevis. Det hjelper sjelden. Men hvis han har bevis så kan vi diskutere.

FIS-DIREKTØR: Jürg Capol, her avbildet under et NRK-intervju i årets Tour de Ski. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

På spørsmål om han vil ta en prat med Løfshus om det han har sagt, svarer Capol slik:

– Jeg kan ikke påvirke det de sier. Alle kan åpne munnen og si hva de vil. Men dette er som sladrekjerringer. Er ikke det et uttrykk i Norge? Jeg kan si at det virker som om han er på damekafé, der man går ut med venner og sladrer litt.

– Som hver organisasjon går vi gjennom revisjon. Det går ikke penger under bordet her. Det er bedre om man forholder seg til fakta om man går ut med det i offentligheten, sier FIS-toppen – og understreker at de har alle papirer i orden.

– Perfekt for meg

Vidar Løfshus sier til NRK at utspillet i Adressa er hans egen personlige mening og oppfatning av internasjonale idrettsorganisasjoner. Han understreker igjen at han mener det ikke er tilfeldig at de er plassert i Sveits.

FIS-PRESIDENT: Gian France Kasper, her under en pressekonferanse i VM-byen Seefeld sist uke. Foto: BARBARA GINDL / AFP

– Det er heller ikke tilfeldig at Gian Franco Kasper (presidenten i Det internasjonale skiforbundet) kommer med utspill om diktatur eller at man hyller presidenter som har sittet i 20 år som har tatt mange merkelige avgjørelser gjennom tidene. Det bare underbygger de påstandene jeg kommer med, sier Løfshus – og kommer med følgende melding:

– Men det er ingenting som er bedre om de (FIS) føler seg truffet. Hvis det er et stikk til dem, så er det perfekt for meg, sier landslagssjefen.

– Må skje en reform

Han innrømmer likevel, på spørsmål om han kan underbygge sine meninger noe mer, at dette handler om hans oppfatning av «spillet» i internasjonal idrettspolitikk. At det handler om store arrangementer og stor prestisje for mange.

– Men de tre tingene jeg listet opp der, med hemmelige kontoer, et patriarkisk samfunn og lite åpenhet... Sånn er det bare. Det er min oppfatning. Men det er viktig at dette er mitt syn og ikke Norges Skiforbunds syn.

– Og hvis de (FIS) føler seg truffet har jeg jo oppnådd litt, synes jeg. Det må jo skje en reform. Det har skjedd veldig lite. Så er det krefter i Norges Skiforbund som prøver å påvirke og være på innsiden for å klare det. Det skjer veldig lite – og det skjer ikke fort, sier Løfshus.

Saken fortsetter under bildet.

SISTE VM: For landslagssjef Vidar Løfshus, her ute på skitesting i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Bare «venneklubben» fungerer

Landslagssjefen tror avslutningsvis at mange utøvere bare føler avmakt. Derfor bryr de seg ikke lengre heller, mener han.

– De vet at dersom de sier for mye, så blir de straffet på bakrommet. Her er det bare «venneklubben» som fungerer. Jeg har vært veldig bevisst på å ikke dra til FIS-møter og Zürich etter det som skjedde med Therese. Det har vært min personlige boikott, selv om jeg vet det ikke påvirker noe som helst.

– Jeg har i hvert fall gjort meg opp det prinsippet frem til min siste dag i denne organisasjonen, sier Løfshus.

Når Capol får høre at utspillet til den norske landslagssjefen handler om hans oppfatning, så gjentar han budskapet sitt: Han klarer ikke ta utspillet alvorlig.

– Jeg holder meg til fakta og bevis. Vår regnskap er offentlige på vår kongress. Som jeg sier; Rykter kan man ikke gå ut med. Har du en personlig oppfatning, så kan du dele det med venner, men ikke snakke i offentligheten om det, sier Capol.