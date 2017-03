– Det blir som Hitler gjorde det. Alle jøder skulle drepes, uavhengig av om de gjorde det eller ikke, sa Kasper, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det ber han nå om unnskyldning for.

– Det var en upassende og ufølsom kommentar, sier 73-åringen i en kommentar etter intervjuet.

Kasper er for tiden i vertsbyen for neste vinter-OL, Pyeongchang, der han deltar i møter med IOC.

Der uttalte den omstridte FIS-presidenten seg om en eventuell OL-boikott av Russland.

– Upassende

Han mente det var urettferdig å straffe utøverne på grunnlag av nasjonalitet og trekker paralleller til Holocaust.

– Jeg er imot sanksjonering av uskyldige mennesker, sa Kasper, som har vært IOC-medlem siden 2000. Han er også medlem av Verdens antidopingbyrå, Wada.

Kasper har også uttalt seg om Johaug-saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Russland står i fare for å bli utestengt fra vinter-OL i Pyeongchang etter at McLaren-rapporten avslørte at over 1000 russiske idrettsutøvere var en del av Russlands dopingprogram fra 2011 til etter Sotsji-OL i 2014.

Det sammenlignet altså Kasper med Hitlers utrydding av jødene i 2. verdenskrig.

– Selvfølgelig mer ekstremt

Kasper ble imidlertid utfordret på svarene sine av AFPs journalist, og var klar på at sammenligningen med Hitler og var ekstrem, men at Russland ikke burde utestenges som nasjon.

– Hvorfor ikke? Selvfølgelig er det mer ekstremt. Men bare det faktum at du er skyldig fordi du kommer fra et sted, er ikke OK, sier sveitseren.

Den internasjonale paralympiske komité utestengte Russland som nasjon fra fjorårets sommerleker i Brasil, mens IOC valgte å ikke utestenge Russland fra OL.

– Jeg er helt imot å straffe noen på grunn av vedkommendes pass, sier Kasper.

Johaug-saken

Gian Franco Kasper har tidligere gjort seg bemerket i Therese Johaug-saken.

Han har blant annet uttalt at han tviler på skistjernens forklaring om bruk av leppesalve før den positive dopingtesten.

Wada-sjef Craig Reedie advarte denne uken om at Russland fremdeles har et betydelig arbeid å gjøre i kampen mot doping.

Saken oppdateres