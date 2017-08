FIS-presidenten mener Johaug ikke har grunn til å føle seg urettferdig behandlet

– Det er i tråd med det brutte dopingreglementet at hun vil få en utestengelse på 16-22 måneder, så 18 måneder er i tråd med (Wada-)koden, sier Kasper til NRK.

FIS-presidenten har tidligere fått kritikk for å uttale seg om den pågående Johaug-saken, som tirsdag nådde et klimaks og et punktum med dommen fra CAS.

Johaug selv mener hun er blitt urettferdig behandlet, men den oppfatningen støtter ikke Kasper.

– Jeg synes ikke det er riktig. Vel, jeg vet ikke hvordan hun ble behandlet i Norge, men CAS sin jobb er gjort på en korrekt måte, sier Kasper.

– Jeg tror sterkt på loven, og hvis dommerne bestemmer, så, tro det eller ei, aksepterer jeg det, sier FIS-presidenten.

Gråtkvalt Johaug om dopingdommen

– Logisk å anke

FIS forklarte i en pressemelding i mars at forbundet ønsket at Johaugs dom skulle bli «reasonably extended», men FIS har aldri kommentert anken nærmere.

– Da vi ga ut pressemeldingen i mars, hadde vi en tanke om at et nøytralt panel burde vurdere om sanksjonen var riktig eller ikke. Det er saken nå. Vårt panel mente straffen var for mild, mens andre mente den var for streng. Så det var logisk å ta den videre til CAS for å få en endelig avgjørelse. Det var grunnen for anken til CAS, sier Kasper.

– Hvorfor var det viktig?

– Det er viktig å se at verdens dopingreglement blir fulgt. Hvis halvparten av folket mener det er for lavt, og den andre mener det er for høyt, trenger vi en nøytral gjennomgang. Det er den eneste grunnen.

Johaugs manager knakk sammen på dirtekten

– En dom skal aksepteres

Norske kommentatorer og eksperter har spekulert i om Johaug ble et offer for et politisk spill med anken fra FIS.

Det avviser Kasper på det sterkeste.

– Beklager, men hun er et offer for en positiv prøve og ikke et politisk spill. Jeg vet ikke hvem som skal ha vært involvert i et sånt politisk spill. For meg er det helt nytt, sier presidenten.

Kasper ønsker ikke å utdype sine personlige meninger om CAS-dommen.

– Det er ikke så mye å si. CAS har bestemt seg, og for meg skal en dom alltid aksepteres. Mine personlige følelser er irrelevante, sier Kasper.