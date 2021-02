FIS og arrangør setter ned foten for Norges ønske om å skåne Klæbo og Iversen

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen er nemlig pallkandidater når mesterskapet åpner med sprint torsdag. Utfordringen nå er at det har vært frem og tilbake, rett og slett usikkert, når medaljeseremonien for sprinten skal foregå.

– Jækla tøft opplegg

Langrennssjef Bjervig sier at den på et tidspunkt har vært satt til samme dag som sprinten, men etter hvert blitt flyttet til lørdag kveld.

Det betyr at trønderduoen etter en tøff sprint torsdag, kan få et hektisk helgeprogram. Det kan bli som følger:

Lørdag formiddag: 30 kilometer med skibytte.

Lørdag kveld: Eventuell medaljeseremoni for sprinten.

Søndag morgen og formiddag: Semifinaler og deretter finale i lagsprint.

Søndag kveld: Medaljeseremoni for både 30 kilometer og lagsprint.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har varslet både arrangør og FIS (Det internasjonale Skiforbundet) at vi synes det er for komplekst. Ser du på Emil og Johannes hos oss, Jessica Diggins, Aleksandr Bolsjunov, så går de sprint torsdag, lange renn lørdag og medaljeseremoni lørdag kveld.

– Så skal de jaggu meg ut og gå lagsprint søndag. Det er et jækla tøft opplegg for fire-seks av de beste av stjernene. Jeg har prøvd å få flyttet den, sier Bjervig, som legger til at han ennå ikke har fått noen tilbakemelding på ønsket sitt.

– Vår jobb er å tenke hakket foran

Han forklarer blant annet at medaljeseremonien foregår i hoppbakken. Det kan derfor ikke kollidere med noen konkurranser der. Torsdag er det hopprenn for kvinner på ettermiddagen og kvelden.

– Jeg har i hvert fall sterkt sagt ifra at dette kan bli både komplekst og et voldsomt program for utøverne.

– Hva sier utøverne selv til dette?

– De er i mesterskapsboblen og tenker ikke på det i det hele tatt. De fokuserer på rennene og har ikke selv problematisert det ennå. Men vår jobb er å tenke hakket foran hele tiden – og vi ser det blir jækla tett for de beste utøverne, sier Bjervig.

Skjønner bekymringene

RENNDIREKTØR: I Det internasjonale Skiforbundet, Pierre Mignerey, her avbildet en tidligere sesong. Foto: Terje Pedersen

Men Norges ønske blir ikke innfridd. Renndirektør Pierre Mignerey innleder med å si at han ikke har hatt noe ansvar for medaljeseremonien. Deretter forteller han at sprint-medaljeseremonien finner sted lørdag. Det er ingenting å gjøre med.

– Jeg skjønner argumentene og bekymringene deres. Det er en ekstra belastning for utøverne. Men vi er i VM, det handler ikke bare om å gå på ski. Alle vet at medaljeseremonien er en del av pakken i et slikt arrangement.

– Alt vil bli gjort for å gjøre det så lett og behagelig for utøverne, og ikke ta for mye energi. Men medaljeseremonien er en del av et mesterskap.

– Et større ansvar

Mignerey sier de «ikke bare kan endre alt i siste minutt». Han forteller at absolutt alle som har en finger med i spillet og en interesse i VM i Oberstdorf har forsøkt å tilpasse seg alt og alle.

FIS-toppen mener det ikke er ideelt for de utøverne som kan havne i en situasjon med en hektisk og slitsom lørdag og søndag, men at det heller ikke er så kritisk.

I Mignereys verden er det ingenting som er rart med et slikt ønske fra Norge. Han har selv vært trener.

– De gjør alt mulig for å optimalisere hver faktor og ta medaljer. Dette overrasker meg ikke. Men det er viktig at alle forstår at vi har et større ansvar enn bare idretten vi driver med. Det er en del av jobben og noen ganger må vi inngå kompromiss, sier han.