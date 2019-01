– Vi kan diskutere «millimetersaker», men man forandrer ikke verden. Vi må jobbe med å løse rettighetsmodellen på en annen måte. Vi er nødt til det. Men i den situasjonen vi var i, ble ikke løsningen god. Vi måtte reagere med en gang, uten å ha god tid, sier Capol.

LANGER UT: Jürg Capol er tydelig misfornøyd med det norske skiforbundet. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Det var under verdenscupen på Lillehammer i slutten av november at bråket startet. Norges Skiforbund og enkelte andre skiforbund teipet over Coops logo på utøvernes oppvarmingstrøyer. Handelskjeden er hovedsponsor for verdenscupen i langrenn.

Bakgrunnen for «aksjonen» handlet om uenighet rundt hvem som eier rettighetene til vesten. I dette tilfellet om FIS’ sponsor, Coop, skulle pryde vesten, eller om den lokale arrangørens kunne selge sponsorplass på vesten.

Hybridløsning

Enden på den foreløpige visa ble i hvert fall en slags hybridløsning. Det kom tydelig frem under Tour de Ski.

Coop har fått en litt mindre logo på oppvarmingstrøyene, og alle nasjonene har nå fire av sine sponsorater trykket på vesten.

– Norge kjempet hardt for de endringene, hva synes du om den kampen de tok?

– Det var sløsing av tid. Mange ble involvert, men man har ikke forandret verden. Hvis du starter et «prosjekt» og ikke forandrer det nok, så er det ikke klokt. Mange stresset med det og man brukte for mye tid på å forandre en millimeter, sier Capol – og smiler.

SMÅTTERI: Arrangementssjef i Norges Skiforbund Terje Lund mener det hele er en smal sak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, som talte Norges og andre nasjoners sak i mediene.

Capol sier at han ikke har snakket mye med Lund.

– For meg var dette småtteri. Hvis man vil ta små kamper, så vil man vinne små kamper. Men man vinner ikke krigen på den måten. Det er for mye detaljer som vi brukte altfor lang tid på, sier FIS-direktøren, som mener rettighetsmodellen de har i dag må endres.

– Jeg kan ikke ta det alvorlig

– Millimeterdiskusjoner hjelper ikke hvis man ikke tenker stort. Tenker man smått, så blir man små. Tenker man stort, så kan man forandre saker stort, sier Capol.

– Hvor irritert har du vært på Norge og de andre nasjonene som satte i gang diskusjonene?

– For meg var det stor underholdningsverdi. Ja, det var underholdning. Jeg kunne ikke, og kan ikke, ta det alvorlig, sier Capol – og gliser bredt.

SVARER: Langrennssjef Espen Bjervig synes uenigheten er trist. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Langrennssjef Espen Bjervig svarer på vegne av Norges Skiforbund i denne saken. Etter å ha fått fremlagt Capols kritikk av blant annet Norge, svarer han slik:

– Jeg synes det er trist at Jürg Capol karakteriserer uenigheten mellom de nasjonale skiforbundene og FIS som en krig. For oss er dette et strategisk arbeid rundt markedsrettigheter som vi sammen de nasjonale skiforbundene og FIS nå fant en god og midlertidig løsning på. Dette strategiske arbeidet vil bli fulgt opp på FIS-konferansen til våren.