Firmino fra promillekjøring til målfest

Jürgen Klopp valgte å bruke Firmino fra start i den eneste Premier League-kampen tirsdag selv om brasilianeren julaften ble tiltalt for promillekjøring.

Det var lokalavisen Liverpool Echo som i helgen skrev at Firmino i morgentimene 24. desember ble stoppet i sentrum av byen.

– Merseyside-politiet har siktet en 25 år gammel mann for promillekjøring etter at bilen hans ble stoppet i Liverpool sentrum i morgentimene lørdag 24. desember 2016. Roberto Firmino, fra Liverpool, vil møte i Liverpool City Magistrates Court 31. januar, bekreftet en talsperson for politiet.

Liverpool har ikke kommentert hendelsen, men den fikk hvert fall ikke sportslige konsekvenser da Klopp tok ut Firmino blant de 11 som startet mot Stoke.

Stoke-ledelse

De røde har aldri tapt en toppseriekamp mot Stoke på Anfield, men kom under 0-1 tidlig da Jonathan Walters kom først på et innlegg.

Adam Lallana utliknet etter rot bak hos Stoke før Firmino snudde kampen ett minutt før pause. Brasilianeren, som også ble kåret til banens beste, fikk hjelp av begge stolpene før han kunne feire foran «The Kop».

ENGASJERT: Jürgen Klopp leder laget som scorer mest mål i Premier League. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Giannelli Imbula surret det voldsomt til etter en times spill da han først mistet ballen og så avsluttet den påfølgende Liverpool-kontringen med å score selvmål.

En annen Stoke-spiller som ikke hadde dagen var Ryan Shawcross. Han rundet av med å spille fri Daniel Sturridge 56 sekunder etter at spissen kom inn fra benken. Han rundet keeper og trillet inn sitt første Premier League-mål for sesongen.

– Så klart det er fint å spille og score mål, men det viktigste er at laget fortsetter. Jeg har ikke fått en slik gave på lenge. Det er likevel viktig å gripe sjansen, sier Daniel Sturridge i et intervju vist på TV 2s Premier League-kanal.

Håper Pep dro

– Vi slet de første 10-15 minuttene, men vi tilpasset oss bra etter hvert. Alt i alt etter målet dominerte vi og scoret noen fine mål, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

4-1-seieren sendte Liverpool opp på andreplass bak Chelsea. 45 scoringer er mest i ligaen, og Jürgen Klopps gutter har scoret 86 ganger i kalenderåret 2016. Det er mest siden klubbens 87 nettkjenninger i 1985.

– Vi kunne startet bedre, men Stoke var aggressive og presset oss. Det ble hektisk og nervøst. Etter hvert skapte vi sjansene og scoret flotte mål, sier manager Jürgen Klopp.

Tyskeren hadde fått med seg at Manchester City-manager Pep Guardiola var på plass på Anfield. De to gigantene møtes på selveste nyttårsaften.

– Jeg håper han dro etter 20 minutter, sier Klopp og ler.