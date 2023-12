Firedobbelt norsk da Thingnes Bø var tilbake på toppen

Johannes Thingnes Bø var tilbake i godt gammelt slag under jaktstarten i Hochfilzen.

– Han er tilbake, han tar seieren, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Etter et dårlig renn i går hadde Thingnes Bøe et vanskelig utgangspunkt fra startnummer elleve. Med fantomfart i sporet, god skyting og hjelp fra de andre som bommet flere ganger. Da øynet Thingnes Bø muligheten.

Bak han kjempet storebror Tarjei Bøe, Johannes Dale-Skjevdal og Sturla Holm Lægreid om resten av pallplassene.

Til slutt ble Dale-Skjevdal nummer to, storebror Bø nummer tre og Holm Lægreid to fjerdeplassen etter at han fikk det tungt mot slutten. Dermed ble seierspallen i Hochfilzen tapetsert i de norske fargene.

Stryningen fikk virkelig blod på tann etter den tredje skyting da de andre bommet.

– Johannes i godt gammelt slag her, med et hav av skiskyttere jagende bak, sier NRKs ekspert.

Den fjerde skytingen var bød på ingen problemer for Thingnes Bø, og da ble seieren et faktum.

Bak han ble Johannes Dale-Skjevdal og Tarjei Bø nummer to og tre. Sturla Holm Lægreid fikk den sure fjerdeplassen etter gårsdagens andreplass.

– En andreplass i dag smakte helt sinnssykt deilig. Jeg gikk ut med Tarjei, han «gunnet» på skikkelig, sier Johannes Dale-Skjevdal.

Han sier han hadde planer om å ta det med ro, men da han så at Holm Lægreid var innen rekkevidde gikk han for andreplassen.

Svenske Sebastian Samuelsson var lenge med i seierskampen. I duell om ledelsen på tredje skyting mot Holm Lægreid fikk han trøbbel med våpenet. Da tapte han mange sekunder, og svensken som lå godt an før det tapte verdifull tid på dette.