Da lagkompisene skjøt seg bort, ble Erlend Bjøntegaard det norske håpet etter å ha åpnet fullt hus. 27-åringen ledet ut fra første skyting, men med to bom misset han gullet, pallen og endte som nummer fem.

Bjøntegaard endte 17,4 sekunder bak vinneren Arnt Peiffer og snaue ti sekunder bak bronsemannen Dominik Windisch.

– Jeg skjønte det var bra, men at det var så bra, visste jeg ikke. Det er mye rare følelser som surrer rundt i meg nå, sier Bjøntegaard til NRK.

– Du er én bom unna OL-gull?

– Det kjennes utrolig rart når du sier det sånn. Det går sakte opp for meg at jeg var så nær OL-medalje og gullet. Det er mye som surrer i hodet mitt. Jeg er glad, men også litt skuffet og forbannet på meg selv. Det er rart å se på resultatlisten. Veldig rart. Jeg sliter med å ta det inn over meg, men det går går sakte opp for meg at jeg var så nær.

Skjøt seg bort

Pappa Sigvart var på plass i Pyeongchang der han fikk se Kongsberg-gutten, som tok den siste plassen i troppen mange mente Ole Einar Bjørndalen fortjente, bli beste nordmann.

– Det har vært utrolig artig å følge med på reisen hans. Han ble jo på en måte den som skjøv Bjørndalen ut av laget. Jeg tror de har fulgt reglene for uttak til punkt og prikke, og jeg tror det forløste mye spenning og energi i ham at han fikk den tilliten, sier Sigvart Bjøntegaard.

Trener Egil Kristiansen mener Bjøntegaard har taklet uttakssituasjonen på en fantastisk måte.

– Han har vært veldig flink til å tenke på den jobben han skal gjøre, og har stengt ute de spørsmålene og tankene om uttaket, sier Kristiansen.

BOM, BOM, BOM, BOM: Johannes Thingnes Bø måtte tåle fire bom på søndagens OL-sprint. Foto: Toby Melville / Reuters

Arnd Peiffer, Michal Krcmar og Dominik Windisch. Det ble pallen på søndagens OL-sprint da de to enorme favorittene skjøt seg bort.

«Alle» ventet en duell mellom Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade, men allerede på første skyting rotet de to enorme favorittene bort gullsjansene.

Thingnes Bø hadde klart beste tid inn på standplass, men måtte tåle hele tre bom. Senere kom Fourcade og kopierte den bedriften.

– Jeg er kjempeskuffet. Det er den vinden som gjør at den slår ut feil for noen, og jeg var en av dem som ikke taklet den. Vinden kom utover i serien, og det var det vi skulle være obs på, men likevel klarte jeg å gjøre feil. Det er tøft, men OL har aldri vært lett, sier 31. plasserte Thingnes Bø til NRK.

– Hvordan er det å åpne med tre bom?

– Det kunne skje, og jeg ikke skulle gi opp. Men det er alltids noen som setter ti treff. Da har du ikke noe å stille opp med.

– Ikke godt nok

Tyske Arnd Peiffer skjøt feilfritt i det sørkoreanske ruskeværet og vant på tiden 23.38,8. Det var 4,4 sekunder foran tsjekkiske Michal Krcmar og 7,7 foran italienske Dominik Windisch.

– Det er for mange feil. Selv med god fart i sporet, er ikke to-tre feil godt nok. Det er kanskje sesongens verste renn, sier trener Siegfried Mazet til NRK.

– Jeg hadde forhåpninger om at vi skulle være lengre oppe, men sånn er det. Erlend går jo kanskje karrierens beste løp, og det er positivt. Han er én runde unna å kjempe om et OL-gull, sier kollega Egil Kristiansen.