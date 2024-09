Fire norske stjerner nominert til Gullballen

Overgangssjokket et faktum: Osimhen klar for Galatasaray

Den nigerianske stjernespissen Victor Osimhen har vært koblet til Chelsea og saudiarabiske klubber. Nå er det klart at han lånes ut fra Napoli til Galatasaray.

Den tyrkiske klubben bekrefter signeringen av 25-åringen i sine mediekanaler onsdag. Samtidig bekrefter de at spissen skal tjene om lag 70 millioner kroner denne sesongen.

Tidligere denne uken kom så bekreftelsen på at Osimhen hadde havnet helt i kulda i egen klubb og ikke lenger var oppført i Napolis offisielle Serie A-tropp.

Ifølge flere medier er årsaken at nigerianeren har vært i konflikt med ledelsen.

Napoli skriver på X onsdag at Osimhens kontrakt blir forlenget med ett år fram til sommeren 2027. 25-åringen har angivelig en lønn på 10 millioner euro i året i den italienske klubben. Det tilsvarer 117 millioner kroner.

Det tyrkiske overgangsvinduet stenger ikke før 13. september. Det åpnet for at Galatasaray kunne lande overgangskuppet som nå er et faktum. (NTB)