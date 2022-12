Fire nordmenn nominert til årets idrettsutøver i verden

Skilandslaget tar grep for å forhindre sykdom under Tour de Ski

Skilandslaget strammer ytterligere inn på restriksjonene i et forsøk på å unngå store sykdomsutbrudd i troppen under Tour de Ski.

– Alle som har reist til Tour de Ski har testet negativt for korona og er friske. De har vært ekstremt forsiktige i jula, sier landslagslege Ove Feragen til Adresseavisen.

Feragen forklarer at de gjør spesielt to grep i et forsøk på å oppdage mulig koronasmitte eller annen sykdom så raskt som mulig.

Dermed vil alle i det norske skilandslaget testes flere ganger under touren og utøverne skal deles inn i kohorter.

Adresseavisen skriver også at utøverne vil bruke munnbind innendørs og når de er ute og reiser i verdenscupen.

Tour de Ski starter lørdag 31. desember og varer til søndag 8. januar. Det vil bli arrangert i Val Müstair (Sveits), Oberstdorf (Tyskland) og Val di Fiemme (Italia).

