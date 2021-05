Fire debutanter i Solbakkens Norge-tropp: – Jeg er helt målløs

Østberg står over samling

Ingvild Flugstad Østberg fikk fornyet tillit på landslaget etter at hun måtte stå over hele forrige sesong på grunn av at hun ikke oppfylte kravene til helseattest, men deltar ikke på sesongens første landslagssamling i juni. Det opplyser skiforbundet i medieinvitasjonen til samlingen.

I forbindelse med uttaket, ble det varslet at Østberg ikke ville delta for fullt i landslagsaktiviteten før sommeren.

– Målene mine er jo klinkende klare. Motivasjonen er jo veldig bra. Jeg har mål om å kjempe om medaljer i OL. Men det er klart at jeg kan heller ikke stå her og love deg verken et ene eller det andre, om jeg starter eller ikke, sa Østberg i et intervju med NRK 6. mai.