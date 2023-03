15 år gamle Elisabeth Kristensen har tidligere deltatt i barnas Finnmarksløp, men det er første gang hun deltar i juniorklassen – og er en såkalt «rookie».

Dette var ikke til hinder for at hun søndag formiddag kjørte først over målstreken og også ble verdensmester i langdistanse hundekjøring.

– Er det mulig?! brøt den ferske vinneren ut når hun kom over målstreken.

Elisabeth Kristensen like etter målgang i Alta. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Siste etappe inn mot mål i Alta bød på noen utfordringer for den ferske verdensmesteren. Med 35 kilometer igjen måtte hun sette en av hundene i sleden, men siste del inn mot mål var alle seks tilbake foran sleden igjen.

– Jeg kjørte på hundene sine premisser, og når jeg så at de klarte å holde tempoet – så var det bare å «gunne» på, forteller Elisabeth etter målgangen.

I år var det ni deltakere i Finnmarksløpet junior i en alder mellom 14–17 år. Elisabeth ble 15 år i januar og er dermed blant de yngste i konkurransen.

Elisabeth Kristensen har løpt og løpt inn mot mål. Gjennom mobilen har hun hatt heiagjengen med seg som har sendt oppdateringer om kjøreren like bak. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

På siste etappe har hun jevnlig fått oppdateringer om hvordan hun lå an i forhold til konkurrentene sine.

– Jeg har jo fått meldinger på mobilen om å kjøre på, så jeg har sprunget selv og ikke hvilt noe siste delen.

For årets konkurranse for juniorene har ikke vært uten spenning. Like bak vinneren jakta en annen regjerende mester innen sporten på seieren.

– Det har vært oss to oppe i teten hele tiden, at det gikk veien var veldig artig, sier Elisabeth Kristensen.

Norgesmester lå like bak

Jentene i tet har hatt god fart i spannet. Elisabeth Kristensen har holdt en snittfart på 15, 4 km/t, men like bak kom en farlig konkurrent med nesten samme fart.

Eline Andrea Andersen er regjerende norgesmester i langdistanse hundekjøring i juniorklassen etter hun vant Femundløpet junior i mars.

Sparkende bak på sleden kom Eline Andrea Andersen inn til sølv i Finnmarksløpet junior. Foto: Hanne Wilhelms / NRK 15-åringen har jakta på Elisabeth Kristensen helt siden hun kjørte kun syv minutter etter henne ut fra siste sjekkpunkt på Jotka. Foto: Hanne Wilhelms / NRK En liten kos med hundene etter målgang Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Like etter førsteplassen kom Eline sparkende bak på sleden med fem hunder foran sleden, inn til sølv i verdensmesterskapet.

15-åringen fra Nannestad har allerede en del erfaring som hundekjører fra både Femundløpet og Gruveløpet, og har ligget hakk i hæl bak Kristensen.

– Dette var veldig annerledes enn å kjøre Femund og andre løp jeg har deltatt i, men det var fantastiske spor. Jeg har hatt det veldig fint, forteller Eline Andrea Andersen like etter hun kom over målstreken sammen med lederhundene Roxy og Mars.

Kun syv minutter etter Elisabeth Kristensen kjørte den regjerende norgesmesteren Eline Andrea Andersen ut fra siste sjekkpunkt i konkurransen. Foto: Finnmarksløpet

Rørt pappa i sporet

Kjørerne og de seks hundene de har hver, har konkurrert i en 199 kilometer lang løype fra Alta til Jotka, videre til Suossjavre – hvor de snudde og kjørte samme vei tilbake igjen.

De unge kjørerne har hatt temperaturer ned til 35 minusgrader underveis i konkurransen, og kjører et av de mest værutsatte strekkene i Finnmarksløpet.

Elisabeth Kristensen på sjekkpunktet Jotka 1 lørdag. For Elisabeth kan det være ekstra spennende å kjøre gjennom dette sjekkpunktet, da hundene hører til her til daglig. Dermed kan hundene tro at de skal hjem å hvile. Foto: Jørn Losvar / Finnmarksløpet Lisa Romsdal Kristensen driver Jotka fjellstue og er mor til Elisabeth Kristensen. Her hilset hun på hundene før de og datteren kjørte videre til Suossjavre på lørdag. Foto: Jørn Losvar / Finnmarksløpet

Underveis i løpet har deltakerne et villmarkssjekkpunkt på Jotka fjellstue. Det vil si at kjørerne må klare seg selv uten handler – en såkalt hjelper underveis i løpet.

Men for Elisabeth og spannet er villmarkssjekkpunktet som hjem å regne, for hun er datter av oppsitterne av fjellstua.

– Elisabeth har kjørt hund hele livet. Hun og de andre ungdommene er utrolig tøffe, sa mamma Lisa Romsdal Kristensen like før datteren kom over målstreken.

Pappa og veteran i sporten, Steinar Kristensen – som for øvrig ligger i tet på 1200-kilometeren, har hatt hundespann på Jotka i flere år.

Steinar Kristensen fulgte med da datteren Elisabeth Kristensen tok VM-gull i FL junior.

Han satt på vidda og fulgte med på datterens prestasjoner direkte. Da hun krysset målstreken, var det en tydelig rørt og ordknapp forelder i løypa.

– Jeg er veldig stolt. Hadde jeg vært i Alta nå, hadde jeg holdt henne veldig lenge, sier Steinar Kristensen fra sporet.

Altaværingen Mina Hykkerud har deltatt tidligere i Finnmarksløpet junior og var den eneste kjøreren i denne klassen i år som visste noenlunde hva løpet ville kreve. Foto: Finnmarksløpet

Veteran kjørte inn til 3.-plassen

Mina Hykkerud er den eneste veteranen i juniorklassen, og har deltatt tre ganger tidligere.

17-åringen fra Alta er den eldste deltakeren i denne klassen i år og har med seg den erfarne lederhunden Timotei (7) i spannet.

Kun ett minutt bak den lokale Alta-kjøreren kjørte Ylva-Li Næss inn over målstreken på en 4. plass.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så mye krig om en 3. plass, kommenterte Trond Anton Andersen i Finnmarksløpet etter målgangen.

Ylva-Li Næss på sjekkpunktet i Suossjavre. De unge kjørerne har vært igjennom litt av en prøve ute i villmarka med temperaturer ned mot minus 40 grader. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK

Også Katinka Houghton fra Drammen kom inn over målstreken som nummer fem, kun fem minutter etter Mina Hykkerud.

Bak i løypa ligger Magnus Bekkos (16) og Live Qvindesland Grønnevet (16) som kjører sammen med lederhundene Vega og Widje.

16-åringen har tidligere deltatt på Femundløpet og Gruveløpet i år.

Live Qvindesland Grønnevet fyrer opp for å kunne varme vann til fôring av hundene på sjekkpunktet Jotka 1. Foto: Jørn Losvar / Finnmarksløpet

Det er første gang hun deltar i konkurranse i Finnmark.

– Jeg vil ha en utfordring og en minnerik tur med hundene, ga Live som årsak til at hun ønsket å delta.

Tyske Eva Hess (16) er den eneste utenlandske deltakeren i denne klassen. Hun ligger nest sist i løypa, etterfulgt av årets yngste deltaker, Sara Othelie Nyheim Lambela (14).