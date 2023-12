Finne sjokkerte nordmennene: – Hva er det som skjer?

– Det skal ikke være mulig, utbrøt NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

For der de norske herreløperne har dominert fullstendig i verdenscupen så langt denne sesongen, har starten på Tour de Ski vært en aldri så liten skuffelse.

I går var det ingen nordmenn på pallen i åpningsrennet. I dag kom de seg på pallen, men ble likevel knust av en ukjent finne.

– Hva er det som skjer?

Det var nemlig Perttu Hyvärinen som sjokkerte de norske løperne søndag. Hyvärinen gikk et kanonløp og slo knockout på alt som var av konkurrenter.

– De norske vant de ni første individuelle rennene på herresiden. I går var det ingen norske på pallen. Nå er de knust av Perttu Hyvärinen. Dette er kanskje det beste løpet han har gjort i sitt liv, kommenterte Torgeir Bjørn underveis i løpet.

I kommentatorbua trodde de knapt det de så da Hyvärinen bare økte til konkurrentene.

Erik Valnes gratulerer Perttu Hyvärinen etter 10 km klassisk for menn i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nå setter Hyvärinen press på alle de norske. Hva er det som skjer? kommenterte Bjørn.

– Ja, hva er det som skjer? Dette er helt uvanlig. Samtlige norske distanseløpere blir distansert, svarte Aukland.

Også de norske løperne lot seg imponere.

– Jeg trodde ikke det skulle være så store forskjeller. At han går så jækla fort, det syns jeg rett og slett er imponerende, sier Jan Thomas Jenssen etter finnens kanonløp.

Avfeier finsk ski-fordel

Også tidligere i dag ble det finsk seier i touren da Kerttu Niskanen vant kvinnenes tikilometer.

– I dag var det åpenbart finnene som hadde truffet med ski og feste, mente Aukland.

Var det skiene som var forskjellen, Harald Østberg Amundsen?

– Jeg hadde veldig gode ski i dag. Jeg tror kanskje det varierte litt i gruppa, det er jo litt synd. Jeg traff med skivalget. Men jeg gjorde et kjempegodt klassiskrenn og fikk ut det jeg var god for, så jeg er veldig fornøyd, sier Amundsen.

Harald Østberg Amundsen stopper pulsklokka si etter målgang. Foto: Terje Pedersen / NTB

Erik Valnes og Pål Golberg mener på sin side at finnene kan ha hatt bedre ski enn de norske.

– Jeg skjønte etter hvert at det bare var å glemme førsteplassen. Jeg tapte mye nedover på førsterunden og det var ingenting som tilsa at jeg skulle tette den luka. Det var ikke så halvgærne ski, men finnene hadde nok enorme ski, mener Valnes.

– Perttu har sikkert fått lånt skiene til Niskanen for en gangs skyld, så da sitter vel Ivo hjemme og angrer på at han ikke er med og går her. Men vi får to menn på pallen, så da er vi fornøyd, sier Golberg.

Økte favorittstempelet

De to norske på pallen ble Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen. De var henholdsvis 16 og 17 sekunder bak den finske overraskelsesmannen.

Likevel er det de to nordmennene som nå leder i sammendraget. Erik Valnes leder, fire sekunder foran Harald Østberg Amundsen.

Østberg Amundsen er svært fornøyd med utgangspunktet han har etter to etapper.

– Det er et av de to beste klassiskrennene jeg har gått. Dette var en veldig bra start på touren. Det er en lang og tøff etappe i morgen. Det er godt å ha litt forsprang. Da kan jeg senke skuldrene, sier Amundsen.