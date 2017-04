Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dermed fikk den ferske Vålerenga-treneren Ronny Deila en drømmestart i eliteserien for sin nye klubb.

Finne fant nettmaskene etter 53 minutter på Ullevaal, etter å ha vært blant banens dominerende spillere fra start.

Deila: – Første kampen er alltid stress

Etter kampen gliste 22-åringen forståelig nok veldig bredt.

– Det var deilig å score i debuten. Nå er det bare å kjøre på videre. Det er ny kamp allerede torsdag, og da vil vi hente tre nye poeng, sier Finne til MAX.

– Det var veldig fint å vinne. Det var kanskje ikke den beste kampen, men vi tok tre poeng. Det var det viktigste, sier Finne.

Også Deila smilte godt etter kampslutt.

– Dette var kjempedeilig! Den første kampen er alltid mye stress, og det er viktig å komme godt i gang. Vi kom ikke godt i gang med spillet, men kom godt i gang med poeng, sier Deila til MAX.

ÅPNET MED SEIER: VIF-trener Ronny Deila så sitt nye lag vinne mandag kveld. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vålerenga åpnet best

Finne, som ble hentet fra den tyske klubben FC Heidenheim før sesongen, hadde for øvrig også et par store sjanser til scoring allerede i 1. omgang. Den største kom etter tolv minutter, da han ble hælsparket(!) gjennom av Ghayas Zahid og satte ballen like utenfor.

VIF fortsatte omgangen som det mest offensive laget, og rullet opp flere gode angrep. Da pausen nærmet seg hevet imidlertid også Viking seg, og rullet opp et par svære sjanser.

Den største kom etter 32 minutter da Michael Haukås kom alene gjennom mot Vålerenga-keeper Marcus Sandberg. Viking-spilleren første forsøk ble reddet av svensken, som også – liggende – fulgte opp med en utrolig redning på returen.

Sandberg var også involvert da Kristoffer Haugen var nær Viking-scoring i det 38. minutt, da han headet rett på Vålerenga-keeperen.

Viking hadde for øvrig også den desidert største målsjansen i kampen da Patrick Pedersen var utrolig nær 1–1 ti minutter før slutt. 25-åringen fikk ballen på ti meters hold, og hadde åpent sikt, men satte ballen like over.