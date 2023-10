Finn Aamodt ut mot Skiforbundet etter Braathen-exit: – Gammeldags diktatur

– Jeg er sjokkert over at det har gått så langt. Her har de «one of a kind». Han er på Tomba-nivå når det gjelder interesse. Det at de hiver han ut av vinduet, det er helt forferdelig. Jeg har ikke ord, sier Finn Aamodt til NRK.

KRITISK TIL Skiforbundet: Finn Aamodt mener Norges Skiforbundet burde behandlet saken rundt Lucas Braathen helt annerledes. Foto: NTB

Aamodt er far til tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt og har også vært ansatt som trener på Olympiatoppen i en årrekke. Han er ikke imponert over hvordan Skiforbundet har behandlet Lucas Braathen, etter at det ble kjent at Braathen avslutter skikarrieren.

Alpinesset er blant flere utøvere som har gått i front for å forhandle frem tydeligere retningslinjer når det gjelder utøvernes egen rett til bilder i landslagskontrakten.

Konflikten med Skiforbundet rundt landslagskontrakten har pågått i nærmere 3 år.

– De tror at gutta er så keene på å kjøre, så de venter og venter og venter. Dette kunne vært løst på en mer smidig måte og ikke som et gammeldags diktatur, sier Aamodt videre og understreker at det er nye tider.

Han legger til:

– De starter når de er 8–9 år gamle og trener og trener og trener. Og når de kommer inn på landslaget får de ikke eie noe av seg selv lenger. Les også Kristoffersen om konfliktene: – Problemet vil komme igjen og igjen og igjen

Mistet gleden med idrett

– For at jeg skal fortsette med idrett i dette systemet må jeg ikke bare legge drømmene mine på hylla. Da må jeg også legge gleden min på hylla. Og det er jeg ikke villig til, sa Braathen på pressekonferansen i Sölden.

Allerede torsdag varslet Braathen at han kom til å holde en pressekonferanse der han skulle snakke ut om sin versjon av den langvarige konflikten.

TOK TIL TÅRENE: Lucas Braathen var tydelig beveget under pressekonferansen der han fortalte at han legger opp som alpinist. Foto: AP

For tidligere i år toppet den seg da 23-åringen stilte opp i en reklamekampanje for klesmerket J. Lindeberg. En direkte konkurrent til landslagets hovedsponsor Helly Hansen.

Under pressekonferansen fredag beklaget Braathen for stuntet. Han langet også ut mot Skiforbundet for måten de har behandlet utøverne i prosessen med landslagskontrakten.

– En ekstremt respektløs behandling, sa Braathen.

Videre hevdet han blant annet:

At Skiforbundet prøvde å implementere i avtalen at den skulle være uoppsigelig for utøveren, men oppsigelig til ethvert tidspunkt for forbundet.

At de opplevde en skinnprosess mot deres advokat Pål Kleven.

At utøverne ble ekstremt provosert over behandlingen fra Skiforbundet.

At utøverne forsøkte å få opp en dialog med Skiforbundet, men hørte aldri noe tilbake.

– En komplisert sak

Skipresidenten Tove Moe Dyrhaug svarer at arbeidet med landslagsavtalen har vært en krevende sak med ulike oppfatninger.

KALTE INN TIL MØTE: Fredag kveld kalte skistyret inn til et ekstraordinært møte. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ifølge Braathen forsøkte utøverne å få opp en dialog om bilderettigheter, men hørte ingenting. Hvordan kommenterer du det?

– Det kan ikke jeg kommentere, igjen da er vi på grennivå, sier hun.

– Braathen viser til en spesifikt hendelse etter sommeren der han ble rådet av sin advokat til og ikke si noe om. Han kaller den situasjonen for skitten og sier at det var det som fikk begeret il å renne over. Hvilken situasjon sikter han til?

– Nå må jeg bare si at det er vanskelig for meg å svare på, men som sagt tar skistyret dette på alvor. Vi syns det er en komplisert sak. Vi syns det er en vanskelig sak som skal ivareta alle parter i saken, svarer Dyrhaug og understreker at NIF har satt ned et eget utvalg til å se på saken.

– Kan dere bekrefte at dere har forsøkt og implementere i avtalen at den er uoppsigelig for utøverne, samtidig som den var oppsigelig til ethvert tidspunkt for forbundet?

– Det kan ikke jeg kommentere. For som jeg sier er vi organisert sånn at hver enkelt gren er ansvar for landslagsavtalen med sine utøvere. Skistyret vedtar den generelle landslagsavtalen, sier hun videre.

På det samme spørsmålet svarer sportssjef i alpint, Clause Ryste, følgende:

- TING VI KUNNE GJORT ANNERLEDES: Claus Ryste, sportssjef for alpint anerkjenner at det er ting de kunne gjort annerledes i prosessen rundt landslagskontrakter. Foto: AFP

– Den landslagskontrakten ligger jo inne for NIF. Det har vært en lang sak med mange involverte. Den kan vi ikke kommentere nå. Annet enn at vi må være ydmyke og se på hele biten.

– På pressekonferanse så viste Braathen til en spesifikk hendelse etter sommeren. Kaller det en skitten situasjon. Da bikka det over for han. Hva sikter han til?

– Det vet jeg ikke, sier Ryste.

Ryste understreker at det er ting de kunne gjort annerledes og at prosessen har tatt lang tid.

– Vi får gå inn på enkeltsakene og kritikken når det verste sjokket har lagt seg, sier han.

NRK har forelagt utspillene fra Aamodt både til skipresident Tove Moe Dyrhaug og sportssjef for alpint Claus Ryste. De har foreløpig ikke svart.

Vil betale varslet bot

Bjørn Frølich Braathen forteller til NRK at de ikke har noe behov for en videre dialog med Skiforbundet. Men de skal betale boten som Skiforbundet varslet om torsdag. Boten kommer som en straff etter reklamestuntet med J. Lindeberg.

– Det skal vi gjøre på en ryddig måte. Utover det har vi ikke særlig behov for å snakke med Skiforbundet, sier han til NRK.

Han legger til at Lucas Braathen ønsker å betale boten av rent prinsipp.

Angående karriereslutt for sin sønn sier han følgende:

– Det handler ikke om protest. Det handler om å innse at innenfor dette rammeverket kan han ikke ha det bra. Da blir konklusjonen det den blir.

Finn Aamodt roser Braathen for å være en rettskaffen mann, som sier det han mener og gjør det han vil.

– Det respekterer jeg, men jeg er bare så jævlig skuffa. Jeg er litt provosert altså, sier Aamodt avslutningsvis om hvordan Braathen har blitt behandlet.