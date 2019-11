Finland har lidd i 81 år. Ein tidlegare skulelærar kan endre alt

Ny hanskeavtale for skiskytterne

Avtalen mellom Norges Skiskytterforbund og klesleverandør Odlo endres. Nå kan utøverne velge blant to hanske-merker for de neste tre sesongene. Som NRK meldte forrige uke, har det vært misnøye blant flere av løperne med de hanskene som var tilgjengelige under den forrige avtalen.

– Utgangspunktet for justeringen i avtalen dreier seg om at hanskene deres (Odlo sine) ikke har passet alle våre utøvere. Nå kan de velge blant to merker, enten Odlo-hansker eller fra Kinetixx, sier Anne Varden, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.

– Forskjellene er store fra utøver til utøver, og det er personlige preferanser. Per i dag tilbyr ikke Odlo skreddersøm på hansker, og dermed har vi godtatt at Kinetixx kan være et alternativ for dem som ønsker denne muligheten, sier administrerende direktør i Odlo, Knut Are Høgberg.