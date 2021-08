Finalen glapp for Rung

Hat trick for Elyounoussi

Mohamed «Moi» Elyounoussi scoret tre av målene da Southampton vant hele 8-0 borte mot Newport i 2. runde av den engelske ligacupen onsdag kveld.

I tillegg noterte han seg for to målgivende pasninger mot League 2-laget.

Nordmannen spilte hele kampen for Premier League-laget og la inn en god søknad om mer spilletid. Han har så langt ikke fått slippe til i de to første ligakampene for sesongen.

Elyounoussi ble nylig tatt ut i landslagstroppen til VM-kvalifiseringskampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar.