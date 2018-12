Det var kampen som skulle få et helt land til å gå av hengslene; en historisk finale som ville teste om Argentina var i stand til å holde sin egen lidenskap under kontroll.

Tre uker senere har ikke kaoset vært like ille som fryktet. Det har vært enda verre.

Den andre kampen i finalen mellom Boca Juniors og River Plate i Copa Libertadores, Sør-Amerikas mesterliga, har inneholdt opptøyer, pepperspray, knuste vindusruter og politimenn som svinger batonger.

Spillere har spydd i garderoben. To har blitt fraktet til sykehus med glassplinter i øyet.

Og kampen er altså ennå ikke blitt spilt.

– Vi har forandret oss

To ganger har den blitt utsatt, og av gode grunner. Det var akkurat disse episodene som ikke skulle forekomme.

Boca og River er Argentinas største lag. I mer enn 100 år har de to gigantene fra Buenos Aires fylt argentinsk fotball med drama, lidenskap og hat. Nå skulle de møtes i finalen av Copa Libertadores, kontinentets største klubbturnering.

Det hadde aldri skjedd før.

Mange fans jublet. Men andre fryktet trøbbel. Vold har vært et problem i argentinsk fotball siden 90-tallet, og for fem år siden ble bortefans forbudt i toppserien. Denne finalen skulle attpåtil spilles over to kamper.

Ville Argentina kontrollere lidenskapen? Ville de organisere kampene trygt?

KOK: Det koker på tribunene i Argentina. Ville de klare å kontrollere lidenskapen? Foto: Gustavo Garello / AP

Argentinas president, Mauricio Macri, var optimistisk. Han kalte finalen en sjanse til å vise «at vi har forandret oss, at vi kan spille i fred». Macri, som før var Bocas president, ønsket til og med at bortefans skulle bli tillatt på kampene.

Men samme uke dukket det opp en video hvor en Boca-fan slo ned en River-fan på åpen gate. Én person som delte klippet på sosial medier, skrev at «Argentina kommer ikke til å overleve denne finalen».

Til slutt ble det slik at finalen ikke overlevde Argentina.

Buss ute av kontroll

Den første kampen gikk fint. Etter en utsettelse grunnet regn, spilte Boca og River 2–2 i en underholdende kamp på Bocas hjemmebane, La Bombonera.

Problemene begynte to uker senere i returkampen på Rivers stadion, El Monumental. Da Bocas spillerbuss ankom stadion, omringet av politi, ble den bombardert med steiner av en gruppe River-fans.



Politiet brukte pepperspray for å kontrollere fansen, men sprayen gikk inn gjennom de knuste vinduene i bussen og rammet spillerne. Sjåføren mistet kontroll. Kun en hånd fra en av Bocas visepresidenter holdt bussen på stø kurs.

Da Boca kom inn på stadion, slet flere av spillerne med å se. Garderoben så ut som en krigssone. Kapteinen Pablo Pérez og midtbanespilleren Gonzalo Lamardo måtte til sykehus med glassplinter i øyet.

Bocas spissveteran Carlos Tévez sa til mediene at de ikke var i stand til å spille. De ønsket kampen utsatt. Men CONMEBOL, det sør-amerikanske fotballforbundet, ønsket ikke en ny utsettelse.

Og inne på El Monumental ventet 70 000 fans som ønsket kamp.

– Boca kan spille

Første utsatte CONMEBOL kampen i en time. Så ba de Boca om å spille. For å forsvare avgjørelsen fikk de en doktor til å signere et dokument som hevdet at Bocas spillere ikke var så skadet at de ikke kunne spille kampen.

Kort tid etter dukket det opp bilder av Pérez (venstre) og Lamardo (høyre). De virket ikke akkurat spilleklare.

Så viste argentinsk TV bilder utenfor stadion hvor River-fans hadde begynt å slåss med politiet. En dame ble avbildet idet hun festet bluss rundt magen til datteren sin for å smugle det inn på stadion.

Og likevel sto forbundet ved avgjørelsen. Så nær var kampen ved å bli spilt at lagoppstillingene kom ut. Blant spillerne som skulle starte var utrolig nok Pérez.

Til slutt ble kampen suspendert. CONMEBOL sa at fansen kunne bruke de samme billettene til omkampen. Men da fansen tuslet ut av stadion, prøvde folk utenfor å stjele billettene. Plutselig stormet horder av fans inn igjen på stadion i frykt.

OPPTØYER: Supportere og politiet barket sammen etter at kampen ble utsatt. Foto: Stringer . / Reuters

Trenger en vinner

Episodene satte Argentina i et elendig lys. Macri kunne ikke ha tatt mer feil: Argentina hadde bevist at de ikke var i stand til å organisere to kamper mellom sine største lag.

– Enda en sjanse forspilt foran resten av verden. Skammelig og sørgelig, skrev den argentinske spisslegenden Gabriel Batistuta på Twitter.

– «Superfinalen» skuffet ikke bare oss som elsker spillet; den avslørte også de verste verdiene i samfunnet vårt, skrev Leonel Gancedo, som før spilte for River, i den spanske avisen El País.

Alejandro Domínguez, presidenten i CONMEBOL, kalte hendelsene «en skam».

Forbundet prøvde å arrangere kampen neste dag. Men de avlyste den igjen, da Bocas spillere ennå ikke var friske. Nå var forbundet under tidspress: En sør-amerikansk vinner må være klar til VM for klubblag, som begynner 12. desember i De forente arabiske emirater.

Snart dukket det opp rykter om at finalen kunne bli flyttet bort fra Argentina.

En høy pris

Først vurderte CONMEBOL Asunción, hovedstaden i Paraguay. Så Doha i Qatar. Valget falt til slutt på Madrid, hovedstaden i Spania, og Santiago Bernabéu, hjemmebanen til Real Madrid.

Finalen i Sør-Amerikas største klubbturnering, mellom to lag fra Buenos Aires, skal nå altså gå av stabelen på et annet kontinent, mer enn 10 000 kilometer unna.

MADRID: Kampen er flyttet til Madrid, og Real Madrids hjemmebane Santiago Bernabeu Foto: Gerard Julien / AFP

Omtrent alle utenom CONMEBOL har slaktet avgjørelsen. Boca mener at River bør kastes ut av turneringen på grunn av det som skjedde med bussen. River raser over at de blir fratatt fordelen av hjemmebane for noe som skjedde utenfor stadion.

De store taperne er imidlertid fansen. Profiler som Diego Maradona og den brasilianske stjernen Dani Alves har kritisert CONMEBOL for å ta oppgjøret bort fra fansen det tilhører. Én River-fan skrev på Twitter at forbundet hadde «solgt hennes drøm til Europa».

– Fansen burde ikke betale for det et par idioter gjorde, skrev Dani Alves.

Men lagene er nå i Madrid, hvor de vil spille 20:30 søndag. Byen er stappet med fans, mange fra Argentina. Flere gleder seg. Men det er ikke slik et lokaloppgjør skal spilles.

– I dag bør vi snakke om hvordan River og Boca har gjort Argentina stolt, og i stedet snakker vi om vold. Igjen har vi tapt mot volden, sa Bocas trener Guillermo Barros Schelotto fredag.

– For meg er det over, skriver Gancedo i El País.

– Denne Libertadores-finalen er ingenting. Som land har vi tapt. Vi tapte kampen.