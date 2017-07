Finaleklar etter dødsulykke: – En ekstrem mental prestasjon

At Venus Williams er i lørdagens Wimbledon-finale, hvor hun møter spanske Garbiñe Muguruza, er spesielt av flere grunner. 37-åringen er en av de eldste til å spille finale noensinne, og det er hele åtte år siden sist hun greide å ta seg så langt i den gjeve turneringen.

Men først og fremst er det spesielt fordi hun har vært i en personlig krise utenfor tennisbanen.

Dødsulykke

9 juni i år var Williams involvert i en dødsulykke. Hun kolliderte med en bil som kom inn fra siden da hun skulle kjøre gjennom et veikryss. Passasjeren i den andre bilen omkom to uker etter ulykken på grunn av skadene han pådro seg.

Williams har ikke spilt Wimbledon-finale på åtte år. I mellomtiden har hun hatt noen tunge år blant annet på grunn av Sjögrens syndrom, men hun er nå tilbake på topp. Foto: GLYN KIRK / AFP

I starten meldte flere medier at Williams muligens hadde skylden for ulykken, og familien til den omkomne passasjeren varslet et søksmål mot tennisstjernen.

Disse anklagene hadde Williams hengende over seg da hun like etterpå besluttet å gjennomføre Wimbledon-turneringen. Men hun var sønderknust.

På en av de første pressekonferansene i turneringen tok en tydelig preget Williams til tårene da hun fikk spørsmål om ulykken.

– Da jeg så overskriften om ulykken, tenkte jeg at hun kanskje ville trekke seg. Det er jeg glad hun ikke gjorde. Det er en ekstrem mental prestasjon hun har gjennomført, med en slik skygge hengende over seg, sier Eurosports tenniskommentator Ola Ramnefjell Bentzen.

Politiet har etter hvert frigitt en video som viser at Williams kjørte på grønt lys før ulykken, og hun er ikke siktet.

– Har vært strålende

Til tross for omstendighetene har Williams levert så det holder på tennisbanen.

– Hun har vært helt strålende. Det er litt som med Roger Federer, som er året yngre enn henne og skal spille herrefinalen. Hun er helt på høyde med det beste vi har sett av henne før, sier Bentzen, som er imponert over hvordan Williams har greid å holde fokus.

– Etter den første pressekonferansen så man hvor preget hun var. Det har åpenbart gått veldig inn på henne, og sånn sett er det rått hvordan hun har greid å fokusere. Etter den første kampen har ulykken heller ikke blitt tatt opp så mye, folk har respektert det, sier Bentzen.

HVEM VINNER?: Williams møter spanske Garbiñe Muguruza i lørdagens Wimbledon-finale. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I finalen holder tenniskommentatoren en liten knapp på Williams.

– Muguruza vant sist de møttes, men det var på grus. Nå er det på gress, og der trives Williams litt bedre, sier han.

Williams selv har også selvtillit før finalen.

– Jeg har spilt en rekke finaler her. Det har vært en velsignelse. Egentlig kan jeg ikke be om mer, men jeg vil likevel be om bitte litt mer. En (seier) til vil være fantastisk, sa hun fredag.

Williams har mulighet til å bli den eldste vinneren av en majorturnering i Open-æraen dersom hun vinner i dag.