Kan Warholm slå Håker?

Klokka 05.20 i natt skal Karsten Warholm springe finale på 400 meter hekk.

I 1972 var «halve Norge» på beina klokka 05.00 for å sjå Erik Håker, som leia storslalåm etter første omgang under OL i Sapporo. Kanskje kan det bli endå fleire som står like tidleg opp for å sjå Warholm i kamp om OL-gull.

Også Jakob og Filip Ingebrigtsen skal i aksjon i natt. Her er høgdepunkta.