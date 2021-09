Filip Ingebrigtsens beskjed til lillebrorens nye rival: – Faller for egen taktikk hver gang

Fredag får Stewart McSweyn en gylden mulighet til å sikre en seier, etter at han gang på gang denne sesongen har tapt intense dueller mot Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg prøver jo å slå ham hver gang, men han er en veldig god utøver så det er ikke lett. Utenfor banen er vi gode venner, jeg elsker å løpe mot de beste i verden, og det er det han er nå. Selv om han bare er 20 er han nær ved å bli en av de beste gjennom tidene allerede.

Slik roser australieren sin norske konkurrent.

– Sånn McSweyn løper løpene sine er ikke noe for meg. Jeg liker å løpe meg inn i løpene mine, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg løper bare sånn jeg tror passer meg. Jeg liker å gå til fronten og sette fart, og hvis noen slår meg så får det heller være hvis jeg har gjort et godt løp, sier han selv.

– Må gjøre noe annet

Flere ganger har McSweyn fått en solid luke. Både på en engelsk mil i Eugene og under 3000-meteren i Lausanne måtte Ingebrigtsen bruke mye krefter for å hente inn igjen konkurrenten – og ta seieren.

– Det er gøy at når de andre har et annet løpsopplegg, så klarer jeg fortsatt å vinne, erkjenner 20-åringen, som står over fredagens Diamond League-stevne i Belgia.

GJORDE JOBBEN: På den engelske mila i Eugene stakk McSweyn tidlig, men fikk selskap av Jakob Ingebrigtsen. Nordmannen spurtet inn til seier. Du trenger javascript for å se video. GJORDE JOBBEN: På den engelske mila i Eugene stakk McSweyn tidlig, men fikk selskap av Jakob Ingebrigtsen. Nordmannen spurtet inn til seier.

Se Diamond League fra Brussel på NRK2 fredag kl. 20.00.

Filip Ingebrigtsen mener McSweyn bør endre løpsopplegget sitt hvis han ønsker å slå lillebroren.

– Han har sin måte å springe på og han føler det er hans sterkeste kort, men jeg føler han faller litt for sin egen taktikk hver gang, sier han.

– Har han noen taktikk han kan slå Jakob med?

– Ja, men jeg tror ikke han tror på det selv. Vi får se. Han tror det er det eneste kortet han har.

TROR PÅ BROR: Filip og Jakob Ingebrigtsen etter løpet i Eugene. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Hva er det?

– Det må han finne ut selv, men hvis han skal ha noen sjans, må han gjøre noe annet enn det han gjør nå, svarer Filip Ingebrigtsen med et smil.

Mangler farten

Men 26-åringen fra øya King Island i Australia har ingen umiddelbare planer om å bytte taktikk.

– Med det nivået han løper på nå, gjør at uansett taktikk så er det vanskelig å slå ham. Han løper så bra. Det er vel bare ett løp han ikke har vunnet, poengterer McSweyn.

DUO: Før løpet i Eugene ønsket Jakob Ingebrigtsen et roligere løpsopplegg, men McSweyn ville det annerledes. Foto: Valentin Flauraud / AP

Likevel har han fått forhåpninger om at han kan lykkes i noen løp denne sesongen, selv om han er klar over at han, med bakgrunn fra lengre distanser, ikke har den samme farten ut på de siste 400 meterne.

– Det er litt spennende når jeg får luke, for jeg tenker at kanskje han har en dårlig dag, kanskje han er sliten, men så ser man hvor lett han tetter luka. Jeg vet at hvis jeg ikke klarer å rykke fra før siste runde, så vet jeg at det blir vanskelig å slå ham, for han er veldig sterk på siste runde. Taktisk, til å være 20 år, så er han utrolig, sier McSweyn.

Går for VM-gullet

Jakob Ingebrigtsen ser også det positive med at han og konkurrenten løper på ulik måte.

– Det er litt digg å ha ham og da vet jeg at hvis jeg er i nærheten av ham, så springer jeg fort og da gjør jeg det bra. Det er kult at vi kan være to som er ganske jevne og er med på mer eller mindre alt, mener Ingebrigtsen.

VANT I OSLO: Uten Jakob Ingebrigtsen på plass, tok Stewart McSweyn seieren på Bislett Games i juli. Foto: Annika Byrde / NTB

Mer fartstrening er noe av planen til australieren når sesongen er over, og han kan dra hjem etter å ha vært på reise siden mai. Målet er å vinne flere løp, og aller helst da slå alle.

– Jeg håper i VM neste år. Det ville være en ideell tid at det skjedde på, men jeg håper også i Zürich i Diamond League-finalen neste uke, og selvsagt her i Brussel.