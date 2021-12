– Jeg har aldri tenkt på det vi holder på med som galskap, men jeg har jo prøvd å skjule de mest ekstreme tingene vi gjør for skolekamerater eller kompiser, sier Filip Ingebrigtsen i denne ukens episode av Team Ingebrigtsen, som du kan se på NRK TV nå.

EUROPAMESTER: Da Filip Ingebrigtsen ble europamester på 1500-meter i 2016, fikk han betalt for den ekstreme treningen han holdt skjult for klassekameratene. Foto: Matthias Schrader / Ap

Familien Ingebrigtsen fra Sandnes har fostret tre europamestere på 1500 meter, under kyndig ledelse av trenerpappa Gjert. Henrik var først ute i 2012, Jakob sist ute i 2018.

I 2016 var det Filip Ingebrigtsen som tok tittelen, 23 år gammel. Da hadde han ansett seg selv som toppidrettsutøver i 13 år allerede, men uten å flagge det høyt blant kompisene.

– Snakket ikke høyt om det

– For oss ble det normalt å stå opp før skolen og gå på rulleski og så trene igjen på kvelden. Jeg så aldri på det som galskap, men jeg snakket ikke høyt om det på skolen dagen etterpå, innrømmer han.

– Jeg var nok litt flau over det også. På skolen var jeg kanskje en av de kule gutta som var litt avslappa og sånn, mens det med trening og utholdenhet er veldig «sliter-aktig». Det var ikke meg, egentlig, utdyper Filip Ingebrigtsen.

I motsetningen til brødrene, var han aldri noen superstjerne tidlig i tenårene. I ukens Team Ingebrigtsen-episode kommer det fram at det neppe skyldtes verken manglende talent eller dårlig treningsinnsats.

MULTIALERGISK: Filip Ingebrigtsen erkjenner at han har mange forutsetninger i mot seg. Du trenger javascript for å se video. MULTIALERGISK: Filip Ingebrigtsen erkjenner at han har mange forutsetninger i mot seg.

– Toppidrettsutøver mot alle odds

Hele veien har den midterste av løpebrødrene hatt helseutfordringer.

– Det krever ekstremt mye for meg å prestere i en sommeridrett når jeg er multialergisk og har vært det hele livet. Det er ikke uten grunn at leger opp igjennom årene har sagt at jeg kanskje ikke bør holde på med idrett. Og jeg er heller ikke interessert i å bruke det som unnskyldning. Men jeg vet at det kan være en ekstrem begrensning for meg hvis det ikke funker, reflekterer han.

Pappa Gjert sier det enda sterkere:

– Filip er toppidrettsutøver mot alle odds. Det må vi alltid ha i bakhodet. Han har med seg en del ting som ikke gjør det mulig å hevde seg i toppidrett. Men så har han likevel gjort det.

I 2017 ble Filip den første av brødrene som tok medalje i et globalt mesterskap, da han løp inn til VM-bronse på 1500 meter i London.

– Konkrete tanker om å legge opp

Men helseutfordringene har ført til store variasjoner og flere vanskelige sesonger. Lenge så det ut til at han ikke skulle komme seg til start i årets OL i Tokyo.

SKUFFELSE: Filip Ingebrigtsen røk allerede i forsøket på 1500 meter under sommerens OL i Tokyo. Foto: Heiko Junge / NTB

Det gjorde han til slutt, men han var langt unna toppformen da det gjaldt.

I årets sesong av Team Ingebrigtsen kommer det tydelig fram hvor vanskelig det siste året har vært. Tanken om å gi opp har meldt seg flere ganger.

– Det har vært så pass håpløst i det siste. Da melder det seg helt konkrete tanker om å legge opp, sier han i et av intervjuene i serien.

Vi får også se hvor frustrerende det var å ikke henge med lillebror Jakob på trening sist vinter.

– Han kjører seg helseløs, Filip. Prøver å holde følge med Jakob. Det går ikke, vet du. Han ødelegger seg totalt. Jeg har en del tenking å gjøre her. Han begynner å bli en voksen mann, sier pappa Gjert i forbindelse med en av øktene.

– Jeg blir til tider litt demotivert. Men jeg prøver at det ikke skal påvirke min mentale tilstand så mye. At jeg har en positiv innstilling til det, at jeg ser muligheter i stedet for begrensninger. Men så er det slitsomt å få den bekreftelsen to ganger for dagen hver dag at formen er helt bånn i bøtta, alt er bare tungt, du er milevis fra der du burde ha vært, rent fysisk, sier Filip selv.

TRAVEL VINTER: Gjert Ingebrigtsen er aktuell med ny bok, ny sesong av Team Ingebrigtsen og EM i terrengløp. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Stiller i EM

Men akkurat nå ser ting litt lysere ut enn det gjorde for et år siden. At Filip Ingebrigtsen stiller til start i søndagens EM i terrengløp, ser trenerpappa Gjert på som en seier i seg selv.

– Han har hatt det veldig tøft. Så da at han springer løp, det synes jeg er en veldig fin ting. Det at han vil ut og møte den konkurransen. Så tror jeg at kanskje ikke forventningene er de største til resultatet, men han vil i hvert fall ut og møte konkurranse igjen, og det synes jeg er veldig fint, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK i forbindelse med boksignering i Trondheim denne uka.

Filip Ingebrigtsen ble europamester i terrengløp i 2018. Det blir han neppe i 2021, til det er blant annet lillebror Jakob Ingebrigtsen for sterk.