Den nye norske rekorden lyder på 3,49,60. Tiden er også da selvfølgelig personlig rekord og familierekord – og første gang en nordmann løper distansen på under 3.50.

– Når man har gjort det føles det lett, men det er mye hardt arbeid bak for å springe så fort. Jeg har perset med fire sekunder på mila i år, så det er godkjent, sier Filip Ingebrigtsen til NRK og gliser.

For lørdag leverte lillebror Jakob Ingebrigtsen et superløp på 5000 meter i London. Søndag var det storebrors tur på én engelsk mil i Diamond League-stevnet. Bare etiopiske Samuel Tefera var bedre enn 26-åringen fra Sandnes.

NUMMER TO: Filip Ingebrigtsen ble slått på målstreken av etiopiske Samuel Tefera, som klokket inn på 3.49,45. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– De leverer uke etter uke, løp etter løp. Det er ikke stans, sier Jann Post.

– Blir gøy i VM

Henrik Ingebrigtsen hadde både familie- og norgesrekorden på 3.50,72, satt i Oslo i 2014. I går satt eldstebroren selv personlig rekord på 5000 meter under et stevne i Nederland.

– Denne rekorden hadde vi jo fra før, og nå var det Filip sin tur til å overta den fra Henrik. Jeg visste det fra treningene at han var i stand til å løpe på under 3.50, men han har avhengig av å få et greit løpsopplegg, sier trenerfaren Gjert Ingebrigtsen.

De tre brødrene er med andre ord i meget god rute til sesongens høydepunkt i Doha i slutten av september.

– Jeg har følt jeg har hatt stabilt nivå, men har manglet siste toppformen, men jeg vet det kommer. Og sparer det til VM. Jeg er nærmere 3.30 enn jeg har vært før, på 1500 meter, tror jeg, så hvis vi alle kan skru det til et par knepp til, så blir det gøy i VM, sier Ingebrigtsen.

– Vi ser at det er vi som er der oppe og tar kampen. Det er viktig å markere seg her. Forventningspresset har vi vent oss til, sier trenerfaren.

Måtte løpe rundt

Distansen var ikke en Diamond League-øvelse i London, og det var Filip Ingebrigtsen som hadde sesongens sterkeste tid i feltet.

– Det er ingen her han ikke kan slå, kommenterte Jann Post før start.

Ingebrigtsen åpnet på 57,3, og lå omtrent midt i feltet i starten. Etiopiske Samuel Tefera fikk i stedet en luke, og nordmannen måtte ut i bane to for å tette den.

– Dette er ikke ideelt, sa Post, mens Tefera bare gasset på.

Heller ikke Gjert Ingebrigtsen likte det han så.

– Det ble veldig dumt fordi teten løp slik ifra og han måtte tette. Han måket av gårde og jeg ser han har mye å gå på.

KASTET SEG FREM: Det har vært et mål for Ingebrigtsen-brødrene å bryte 3.50-grensa på milløpet. Tiden viste 3,49.60 i London. Britiske Jake Wightman ble nummer tre med 3.52,02. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

– Fantastisk prestasjon

Og Ingebrigtsen tok igjen Tefera, og gikk rett opp og forbi i tet med én runde igjen.

– Han gjør som Jakob, tar ansvar selv og styrer det, sa Vebjørn Rodal.

– Man må jobbe mentalt når man bestemmer seg for å tette luka, som i VM for to år siden. Å ta beslutningen tar lengst tid, og nå tok han den tidlig og jobbet seg sakte, men sikkert opp. Det er en fantastisk prestasjon, roser Gjert Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen satte personlig rekord forrige gang han løp én engelsk mil med 3:51.28, i California i juni.

– Jeg tror fortsatt jeg har mer å gå på. Det er gøy å bryte grenser, som 3.30 og 3.50, og siden jeg ikke har klart det på 1500, så kanskje jeg klarer det på mila, sa han til NRK før start.

Og det klarte han. I ganske så overlegen stil.