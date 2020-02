Filip Ingebrigtsen «persa» på 800-meteren innendørs i Folksam Grand Prix i Stockholm tirsdag kveld. Ingebrigtsen, som er klart sterkest på 1500 meter, hadde imidlertid ingen sjanse til å henge med de aller beste.

Kenyanske Collins Kipruto vant på tida 1.46,96. Franskmannen Pierre-Ambroise Bosse ble nummer to med 1.47,52.

Til tross for at Ingebrigtsen var et stykke bak, slo 26-åringen altså sin egen personlige rekord på 800 meter innendørs. Den nye «persen» hans er på 1.49,56.

Han var likevel ikke spesielt fornøyd.

– Jeg synes gjennomføringen var veldig bra, men det er tungt så tidlig. Kroppen responderer ikke som den skal og det er tydelig at kroppen er litt tung etter høyden. Skulle gjerne ønske at det gikk fortere, så det er litt kjedelig, sier han til NRK.

IKKE OPTIMALT: Filip Ingebrigtsen slo sin fem år gamle innendørsrekord på 800 meter tirsdag kveld, men ble nummer fem og var ikke spesielt godt fornøyd med gjennomføringen. Foto: ALI IQBAL TAHIR / NRK

To svenske dopingsaker

Tirsdagens friidrettsstevne i Stockholm gikk med et spesielt bakteppe. Sverige er nemlig blitt rammet av to store dopingsaker i det siste.

Første avla den OL-klare brytestjernen Jenny Fransson en dopingprøve med spor av et anabolt steroid.

Så testet langdistanseløperen Robel Fsiha positivt. 23-åringen, med bakgrunn fra Eritrea, vant gull i terreng-EM i Portugal før jul. I samme løp ble Filip Ingebrigtsen, som vant i 2018, nummer 12.

STILTE SPØRSMÅL: Filip Ingebrigtsen var forundret over utviklingen til sin svenske rival. Foto: ALI IQBAL TAHIR / NRK

Sandnes-løperen forteller at han har stusset veldig over Fsihas voldsomme progresjon.

– Jeg har sjekket resultatlistene. Jeg tror jeg slo han med litt over ett minutt i 2018 på ti kilometer i terreng-EM. Også slo han meg med ett minutt i 2019 (det riktige er henholdsvis 1.32 og 0.58, journ.anm.), sier 26-åringen til NRK.

Spurte svenskene

– Det var noe som hadde skjedd på ett år. Vi spurte de svenske lederne etter løpet hva som hadde skjedd. Hvor kom han fra og hva har han holdt på med? De sa at han hadde trent bra i høyden, og så viste det seg at han ikke hadde vært i Sverige på et halvt år, sier han.

Robel Fsiha hevder at han er ren. Til den svenske avisen Expressen sier 23-åringen at han ikke har dopet seg, og at han heller ikke vet stort om saken.

– Jeg vet ingenting. De sier at det er doping, men jeg har bare spist en tablett mot forkjølelse. Bortsett fra dette spiser jeg ingenting.

– Har du dopet deg?

– Nei.

TOK GULL: Robert Fsiha løp et strålende løp i terreng-EM i Lisboa. Nå er han i alvorlig dopingtrøbbel. Foto: Pedro Rocha / NTB scanpix

Fsiha er midlertidig utestengt etter å ha levert den positive dopingprøven. Langdistanseløperen har frist til 14. februar med å svare på om han vil ha B-prøven analysert.

Den positive prøven ble avlagt 25. november, altså 13 dager før han tok EM-gull.

En helt annen verden

Filip Ingebrigtsen mener man bør se nærmere på hva slags veiledning man gir utøvere som kommer fra fattige land til Skandinavia. Fsiha kom til Sverige fra Eritrea i 2013.

– De kommer fra en helt annen verden idrettsmessig, der det er en vei ut av fattigdom, mens i Norge gjør vi det for rekreasjon og for gøy, og det blir to forskjellige ting. Vi har helt andre verdigrunnlag som ligger i bunn, og det må videreføres til de som kommer til Norge og Sverige og har lyst til å drive med idrett.

– Jeg tror vi heller må se på systemet og ikke den enkelte utøveren. Vi må fortsatt bruke idretten til å integrere de som kommer. Det er en fin måte å få de inn i samfunnet på, sier han til NRK.