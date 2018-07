Filip Ingebrigtsen om norgesrekorden: – I dag har jeg en veldig god mulighet

3.31,46. er den gylne tiden. I april for fem år siden strøk Henrik Ingebrigtsen en norgesrekord som hadde stått i 36 år. Den forblir i familien, men rykker ett steg ned til lillebror, hvis han får full klaff i ministaten Monaco.

– Jeg har hatt den norgesrekorden i bakhodet siden 2016, og følt at jeg har vært på skuddhold til den, men jeg har misbrukt noen sjanser.

– Det er klart at jeg i dag har en veldig god mulighet. Rent fysisk følte jeg meg nærme i fjor, men brukte ikke mulighetene god nok. Jeg sitter med en annerledes følelse i dag, sier Filip Ingebrigtsen og smiler lurt.

– Alle vil inn her

Filip Ingebrigtsen kommer fra en råsterk 2. plass i Diamond League-stevnet i marokkanske Rabat, det beste Diamond League-plasseringen i Ingebrigtsen-familien.

I det prestisjetunge løpet i Monaco skal han løpe i felt med minstemann i familien.

– Det som er spesielt i Monaco er at det er her europarekorden er satt, det er her forsøket på verdensrekordet er satt. Det er noe helt annet å komme hit og løpe. Dette er drømmeplassen til løperne, og da er det kult å få være med på sirkuset, sier Jakob Ingebrigtsen

– Alle vil inn her. Folk legger litt ekstra i dette. Det er på et tidspunkt i sesongen hvor det er mesterskap rett rundt hjørnet. Folk bruker det som en siste test, legger storebror til.

HELT SPESIELT: Brødrene Ingebrigtsen sier det er helt spesielt å skal løpe i Monaco, der flere rekorder er satt tidligere. Foto: Varegg

Derfor settes det så mange rekorder i Monaco

Med lillebror på slep, og et sterkt felt, er det en ypperlig mulighet for Filip Ingebrigtsen til å slå storebror Henriks familierekord på 1500 meter, mener NRKs friidrettsekspert.

GLIMRENDE MULIGHET: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror Filip kan ha en god mulighet til å sette norgesrekord i Monaco. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Filip tror jeg har en glimrende mulighet til å sette norgesrekord.

– Så hvis han skal sette rekord, så er Monaco hans mulighet?

– Det kommer flere muligheter, men Monaco er en sjanse man bør gripe.

Verdenseliten er samlet i Prins Alberts fyrstedømme. Det legges tradisjonelt opp til raske løpetider under Diamond League-stevnet her. Men hvorfor?

– Det har blitt en arena hvor det løpes fort. Det har skjedd gjentatte ganger. Det har selvfølgelig med banen å gjøre, som er rask og fin. I tillegg har det litt med klima å gjøre. Her er det varmt og fint, lite vind, og det går sent på kvelden. En del sånne ytre forutsetninger.

– I tillegg har det vært satset på mellomdistanse her. Det har vært tradisjon for at de beste møtes. Det er blitt arenaen hvor det skal løpes fort. Og så er det sånn at stevnet er plassert et sted i terminlisten hvor utøverne har gjort unna vårsesongen sin, sluppet opp på mengdetreningen og begynt å få overskudd. Da går det fort når forholdene også er gode, legger Rodal til.